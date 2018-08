eMAG – Razboiul preturilor Samsung vs Huawei vs iPhone resigilate. Au aparut si oferte de Galaxy S9

eMAG are o rubrica permanenta de produse resigilate foarte avantajoase. Noi ne-am orientat spre telefoanele mobile de ultima generatie si am ramas surprinsi de ce am gasit.

eMAG – Lista tuturor telefoanelor mobile resigilate poate fi consultata AICI.

eMAG are mereu preturi bune la resigilate, dar de data asta parca s-au intrecut pe ei. Reducerile sunt masive si se gasesc chiar si cele mai noi telefoane mobile de la Apple si Samsung, dar si de la Huawei. Puteti afla in oferte detalii despre defectele pe care le au si puteti vedea chiar si fotografii, in plus aveti si garantie inclusa in pret dar si posibilitatea de retur gratuit.

eMAG – Telefon mobil Huawei Mate 10 Pro

E un telefon mobil foarte performanta si cu vanzari bune care concureaza de la egal la egal cu cele mai noi modele Samsung si Apple. Huawei Mate 10 Pro are functie Dual sim, 128GB spatiu de stocare foarte generos si functie 4G. Pretul sau ca produs resigilate are o reducere de aproape 1.000 de lei pe care o puteti vedea AICI.

eMAG – Apple iPhone 7

Puteti cumpara un telefon mobil cu tehnologie foarte actuala la un pret uimitor de mic. Pretul initial are o reducere de 20%, dupa care inca 939 de lei minus pentru produsul resigilat. Aveti si o multime de poze cu defectele telefonului iPhone 7 de la eMAG care se vinde resigilat si are o memorie de 32GB. Toate detaliile, pretul si fotografiile cu produsul le gasiti AICI.

eMAG – Telefon Samsung Galaxy S9 Plus

In mod surprinzator la rubrica de resigilate se mai gasesc foarte rar si asemenea oferte pentru telefoane varf de gama asa cum este Galaxy S9 Plus, cu un ecran mai mare decat modelele precedente, cu o camera ce filmeaza in super slow motion la o calitate irezistibila. Oferta pentru telefon are o reducere imensa de la eMAG, produsul prezinta mici urme de folosire si zgarieturi fine pe care le puteti vedea in imaginile de AICI.

eMAG – Galaxy Note 8

Revenim la Samsung cu o oferta buna pentru Galaxy Note 8 cu dual sim si spatiu de stocare de 64GB dar si functie 4G pentru internet de mare viteza. Produsul are garantie de 24 de luni si posibbilitate de retur gratuit in 30 de zile de la eMAG. Telefonul are mici urme de folosire si zgarieturi fine, iar ambalajul original este deschis. Oferta cu reducere de peste 1.500 de lei poate fi gasita AICI.

eMAG – iPhone 6

Ultima oferta pe care v-o recomandam este cea pentru telefonul mobil Apple iPhone 6 ce are spatiu de stocare de 32GB si are cel mai mic pret intalnit de noi vreodata pentru acest produs. Telefonu lare doar mici urme de folosire pe care le puteti vedea in fotografiile de pe site-ul retailerului eMAG. Oferta completa poate fi gasita AICI.