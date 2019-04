eMAG - Promotia de Paste are 2 milioane de produse. Cate mai sunt la reducere

eMAG a inaugurat azi promotia de Paste care se numeste Easter Sales. Sunt disponibile peste 2 milioane de produse cu reduceri de pana la 40%.

eMAG – Lista tuturor produselor din oferta de Paste Easter Sales poate fi gasita accesandURMATORUL LINK.

eMAG are in fiecare an cate o promotie impresionanta de Paste, dar de data asta pare ca s-a atins apogeul reducerilor. Mai mult, promotia incepe cu doua saptamani inainte da Paste tocmai pentru ca clientii sa aiba timp sa comande si sa si primeasca produsele pana de sarbatori.

eMAG – Easter Sales – Principalele 5 categorii de produse

Iata ce gasiti in ofertele de Paste de la eMAG:

1 Cadouri tematice

eMAG – Seturi cadou, ingijire si machiaj, ceasuri, geanti si accesorii femei, ceasuri, genti si accesorii barbati, cosuri si dulciuri cadou, carti, filme si muzica, jucarii si produse pentru copii. Ofertele pot fi gasite AICi.

2 Telefoane, tablete si gadgeturi

eMAG – Telefoane, tablete, gadgeturi, best deals, telefoane mobile, huse si folii telefoane, acumulatori externi, smartwatch, bratari fitness, tablete, accesorii telefoane mobile, accesorii tablete – Pe toate le gasiti AICi.

3 Laptopuri, IT, birotica si papetarie

eMAG – Laptopuri, gaming PC, accesorii laptop, monitoare, componente pc, periferice pc, periferice gaming, imprimante si scannere, retelistica si software, birotica si papetarie, software. Ofertele sunt AICI.

4 TV, Electronice, gaming si auto

eMAG – Televizoare, accesorii tv, videoproiectoare si accesorii, home cinema si audio, ebook readers si audio portabile, foto video si accesorii, gaming, electronice auto, accesorii auto, vehicule electrice. Preturile lor sunt listate AICI.

5 Electrocasnice mari si climatizare

eMAG – Combine frigorifice, frigidere, lazi si congelatoare, side by side, cuptoare si plite incorporabile, aragazuri, hote si cuptoare cu microunde, masini de spalat rufe, uscatoare de rufe, masini de spalat vase si climatizare. Preturile lor cu reduceri de 40% se gasesc AICI.

6 Electrocasnice mici

eMAG – Aspiratoare cu sac si fara sac, aspiratoare verticale si roboti de aspirare, aspiratoare cu spalare, de mana si de geamuri, aparate de curatat cu abur, fiare de calcat, statii si aparate de calcat cu abur, masini de cusut, espressoare, roboti de bucatarie, aparate de gatit, mixere, blendere si tocatoare, masini de tocat, storcatoare, mic dejun. Lista lor se gaseste AICI.

7 Mobila, casa, bricolaj si petshop

eMAG – Mobilier, saltele, perne si pilote, lenjerii de pat, paturi si prosoape, articole de bucatarie si servirea mesei, detergenti si intretinerea casei, mobilier si accesorii de gradina, gradinarit, bricolaj electric, echipamente electrice, sanitare, iluminat si electrice, hrana petshop si accesorii petshop. Ofertele sunt AICI.

8 Ingrijire personala, parfumuri si cosmetice

eMAG – Epilatoare, aparate de tuns si ras, placi de par si ondulatoare, perii si uscatoare, igiena dentara, articole wellness, parfumuri pentru el si ea, ingrijire par, make up, ingrijirea tenului si a fetei, ingrijire corp, ingrijire barbati. Ofertele sunt listate AICI.

9 Jucarii, articole pentru copii si carti

eMAG – Jucarii de exterior, seturi de constructie, jocuri de societate, seturi de colorat si rucsacuri, carti, scutece si cosmetice de bebelusi, hrana bebelusi, carucioare si articole de transport, camera copilului. Pe toate le vedeti AICI.

10 Fashion si sport

eMAG – Ceasuri, genti si accesorii dama, imbracaminte si incaltaminte dama, ceasuri, genti si accesorii barbati, imbracaminte si incaltaminte de barbati, imbracaminte si incaltaminte pentru copii, incaltaminte sport, imbracaminte sport, trolere, rucsacuri si genti, fitness si nutritie sportiva, biciclete trotinete si skateboard, camping si drumetie, piscine si articole gonflabile, alte activitati sportive. Ofertele sunt AICI.