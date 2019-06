eMAG - Pleci in vacanta cu masina? Uite ce trebuie sa ai la tine

eMAG are o veste mare de tot pentru toti soferii. Preturile mai multor produse destinate lor sunt scazute si foarte avantajoase.

eMAG – Promotia completa care vizeaza accesoriile de masina si nu numai poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG incepe saptamana in mare forta cu o promotie inedita ce vizeaza in mod direct soferii. In masina trebuie sa te simti tot timpul in siguranta, oricat de lung ar fi drumul, asa ca pune-ti la punct masina. Tocmai s-a dat startul reducerilor la anvelope, camere auto si multe altele.

eMAG – Anvelope

Daca nu ti-ai schimbat inca anvelopele e foarte rau pentru ca ar fi trebuit sa o faci, dar daca vreti sa-ti cumperi unele noi, foarte bine, pentru ca acum gasesti preturile cele mai bune cu reducerile cele mai mari ce ajung chiar si la 40%. Poti vedea ce producatori de anvelope au preturile cele mai bune AICI.

In plus, la eMAG gasesti si o oferta inedita si foarte avantajoasa, reduceri mari la pachete de montare si echilibrare pentru 4 anvelope. Pachetele promotionale pot fi achizitionate de AICI.

eMAG – accesorii

Reducerile de 50% vizeaza si alte categorii de produse, nu doar pneurile. Sunt disponibile la eMAG in acest moment o multime de modele de camere auto dvr care pot filma tot timpul atunci cand conduceti, pentru a avea dovada video in cazul in care sunteti martor sau luat parte la un incident auto. Camerele auto DVR au devenit foarte accesibile ca pret si utilitatea lor e incontestabila. In plus, in oferta mai gasiti preturi bune si pentru sistemele de navigatie GPS, dar si playere auto sau oferte avantajoase de asigurari. Pe toate le gasiti AICi.

Pentru toți cei care vor să își încheie asigurare RCA eMAG, acum totul este mult mai simplu.

Dacă închei asigurare RCA eMAG, ai posibilitatea să aleg online cea mai ieftină variantă, în plus livrarea poliței este gratuită oriunde în țară și poți să plătești cu cardul.

Polița poate fi activată imediat după ce efectuezi plata și este trimisă prin email. Ea poate fi printată și utilizată chiar din acel moment.

Dacă nu ai o asigurare RCA valabilă sau îți expiră în curând, cea mai simplă modalitate este să o închei online. Este dificil să te interesezi la diverse societăți de asigurări ce preț are asigurare RCA, în funcție de datele tale.

Dacă ai încheiat o asigurare RCA eMAG și ești implicat într-un accident rutier produs din vină proprie, cei prejudiciați primesc despăgubiri de la asiguratorul tău pentru daunele materiale sau pentru vătămări corporale suferite.

La fel, dacă ești parte vătămată într-un accident rutier, vei fi despăgubit de asiguratorul vinovatului dacă acesta are o asigurare RCA eMAG.

Toți proprietarii de vehicule sunt obligați prin lege să încheie o asigurare RCA și să aplice pe parbriz vigneta primită odată cu încheierea unei asigurări RCA.

Daca deții un autovehicul și nu inchei asigurarea obligatorie RCA sau nu o menții valabilă în mod continuu, săvârșești o contravenție sancționabilă cu: amendă de la 1000 RON la 2000 RON, reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare/înregistrare, până la prezentarea documentului privind încheierea asigurarii RCA.

Modificări majore la asigurările RCA. Șoferii prudenți vor avea discount de până la 50%

Șoferii prudenți vor primi până la 50% reducere la polițele RCA. Cei agresivi, însă, vor plăti cu până la 180% mai mult.

Autoritățile anunță că șoferii care nu produc accidente vor plăti polițe RCA mai mici cu 50%, deși bonusul propus inițial era de doar 32%, dar ca cei care se fac vinovați de producerea accidentelor vor plăti mai mult, dar nu dublu, așa cum se propusese inițial.

Noile prevederi, dar și alte noutăți aduse de legea RCA apar în proiectul de Normă privind asigurările auto din România. Documentul a fost înaintat Consiliului ASF înainte de publicarea în Monitorul Oficial.

Cei care au un comportament adecvat în trafic primesc un discount de 50% la clasa de bonus 8. În ceea ce priveste categoria persoanelor care fac accidente, acești șoferi vor fi "malusați" pana la nivelul de 180%.

Pe lângă sistemul bonus malus care îi pedepsește pe șoferii inconștienți și îi ajută pe cei civilizați, noua lege ASF aduce și alte noutăți: un tarif de referinţă, o instituţie cu noi responsabilităţi - Biroul Asigurătorilor Auto din România, și conceptul factorului N.

Sunt însă și chestiuni neclare. Una dintre ele ar fi decontarea directă și posibilitatea clienților de a-și aleage singuri locul în care vor să își repare mașina.

"Principiul deocontării directe, similiar polițelor Casco, va fi aplicat și RCA-ului în măsura în care consumatorii vor opta pentru acest tip de decontare. Ceea ce mai trebuie să verifiicăm este ca acest tip de decontare să nu fie ofertat la un preț mult prea mare care să facă în așa fel încât opțiunea să nu poata fi accesată", a spus Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare.

O altă problemă de care s-au plâns asigurații români în ultimii ani a fost întârzierea plăților. "În norma sunt cateva propuneri vizavi de termene, ramane de vazut cum va interveni ASF atunci când un asigurator nu își va respecta termenele respective. Din câte știu exista niște amenzi destul de puternice", a declarat președintele noului BAAR - Biroul Asiguratorilor Auto din România.

Proiectul de Normă privind asigurările auto din România a fost înaintat Consiliului ASF și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României.

NOUA LEGE RCA. Ce trebuie să ştie şoferii. Preţ uriaş pentru cei care au produs accidente

Recent a intrat în vigoare legea RCA. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) explică care sunt noutăţile acesteia şi ce trebuie să ştie şoferii.

Potrivit unui comunicat emis de USAR, companiile membre își vor concentra în continuare eforturile în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a transparenței în raport cu consumatorii.



RCA. Ce trebuie să știe consumatorii despre noua legislație RCA

Sistemul Bonus-Malus

Conform noului sistem Bonus-Malus, la înnoirea poliței RCA, șoferii disciplinați în trafic pot primi reduceri de până la 50%, în timp ce șoferii care au produs accidente rutiere vor fi penalizați, suportând o majorare a costului poliței RCA de până la 180%.

O altă modificare importantă vizează aplicarea sistemului Bonus/ Malus: pentru persoanele fizice se va aplica aceeași clasă de Bonus, respectiv Malus – “cea mai favorabilă” - pentru toate mașinile pe care le deține. Schimbarea este că se va lua în calcul proprietarul, nu mașina.



RCA Decontarea directă

Până la 1 octombrie, asigurătorii vor încheia un acord de reglementare a decontării directe, pe care o vor oferta obligatoriu, la un cost suplimentar, opțiunea cumpărării acesteia revenind clientului. Decontarea directă presupune ca reparația să fie plătită de către asigurătorul RCA al păgubitului, care își va recupera prejudiciul de la asigurătorul șoferului vinovat.



RCA Reduceri de primă pentru persoane cu deficiențe locomotorii

În premieră, sistemul de corectare a tarifului de primă va permite acordarea de către asigurători a unor reduceri persoanelor cu deficiențe locomotorii.



RCA Constatarea prejudiciilor

Termenul pentru constatarea prejudiciilor de către asigurătorul RCA a fost redus la trei zile lucrătoare.

RCA Modul de realizare a reparației

Odată cu noul cadru legal, societățile de asigurare vor fi obligate să menționeze pe procesul verbal dreptul persoanei prejudiciate de a se adresa oricărei unități reparatoare.

De asemenea, soluțiile tehnice finale de remediere a avariilor vor fi stabilite de service-uri, ca și până acum, în acord cu documentația tehnică din manualul de reparație al producătorului auto.

Acest aspect este mai bine clarificat de normă de această dată, chiar dacă operațional acesta funcționa și până acum prin procesul de reconstatare funcțional la nivel de piață.

Având în vedere că un criteriu luat în calcul în stabilirea daunalității o reprezintă evaluarile service-urilor, este esențial ca asigurații să fie foarte atenți la documentele doveditoare emise de către unitățile reparatoare și să știe că noua lege prevede că folosirea de piese contrafăcute se poate pedepsi penal.



RCA pentru asigurații cu risc ridicat

Până la 1 septembrie, Biroul Asigurătorilor Auto din România va stabili modul în care asigurații cu risc ridicat vor fi preluați în asigurare. De asemenea, BAAR va calcul factorul “N”.

! Asiguratul sau potențialul asigurat poate beneficia de alocarea către un asigurator RCA pe teritoriul României în situatia în care a primit trei oferte a căror prima de asigurare anualizată este mai mare decat ,,N" înmulțit cu tariful de referință publicat de către A.S.F.

De asemenea, cererea asiguratului cu risc ridicat în ceea ce privește încheierea contractului RCA va trebui soluționată de către BAAR în termen de maximum 20 de zile din momentul în care acesta depune documentața completă.

Șoferii care suspendă contractul RCA trebuie să predea și plăcuțele de înmatriculare

În 2017 au existat numeroase schimbări în ceea ce privește asigurarea RCA. Una dintre aceste modificări spune că șoferii care vor suspenda contractul RCA vor preda și plăcuțele de înmatriculare. În caz contrar, aceștia riscă amenzi usturătoare.

Șoferii pot să-și repare mașinile în orice service auto, fără ca asiguratorul RCA să se mai poată opune

Tot din vara acestui an, șoferii pot să fie despăgubiți indiferent de alegerea pe care o fac cu privire la service-ul care să le repare mașina, cu condiția ca acesta să funcționeze legal. Vorbim, așadar, despre posibilitatea șoferilor de a alege orice service auto în care să-și repare mașina, fără să se mai lovească de refuzul asigurătorului RCA sau al chiar al service-ului.

Cei care vor suspenda contractul RCA vor preda și plăcuțele de înmatriculare

Noul cadrul legal al RCA mai stabilește că, în cazul în care aleg să suspende contractul de RCA pe perioada cât e suspendat dreptul de circulație al mașinii sau cât e imobilizată, șoferii vor trebui să predea și plăcuțele de înmatriculare. În caz contrar, proprietarul riscă o amendă de la 1.000 și 2.000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare/înregistrare.

Prezentarea asigurării RCA, obligatorie la schimbarea talonului

Ministerul Afacerilor Interne a stabilit, în vara lui 2017, ca, la momentul schimbării certificatului de înmatriculare al mașinii (supranumit și talon), proprietarii să prezinte și dovada faptului că au încheiat pentru aceasta o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Măsura a venit, practic, ca urmare a schimbării cadrului legal al asigurărilor RCA.