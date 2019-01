eMAG: Pana la 40% reduceri pentru Lenovo

Oferta completă o puteți consulta pe site-ul oficial AICI.



Produsele electronice sunt concepute in asa fel incat sa nu reziste foarte mult la utilizator. De asemenea, update-urile si noile versiuni ale aceluiasi produs, fac, de regula, din laptopul dumneavoastra unul depasit de tehnologie. Tocmai de aceea trebuie sa va orientați către cele mai bune oferte și să analizați, cu atenție, noile tehnologii. Nu ați vrea să dați banii pe un produs din anul 2015, cu o valoare a unuia din 2018.



Am întocmit și noi o listă pentru ajutor și iată ce prețuri mici am găsit la brandul Lenovo!



Dacă nu vreți să vă goliți portofelul, marele retailer online accepta plata în rate, cu cardul bancar de cumpărături. Lista băncilor partenere o găsiți AICI.

Laptop Lenovo IdeaPad 520S-14IKB

Prima opțiune, pusă la dispoziție de cei de la eMAG este modelul 520S-14IKB care vine dotat cu un procesor Intel® Core™ i3, model 7100U. Diagonala display-ului este de 14 inch si este Full HD. Prețul a fost redus cu 25%. Detalii AICI.

Laptop Lenovo IdeaPad 520S-14IKB Pink

Tot cu o reducere substantial de 25% vine și acest model de laptop Lenovo. Capacitatea de stocare este de 1 Terabit, are placă video integrate și un processor i3. Oferta completă poate fi văzută AICI.



Laptop Lenovo IdeaPad 520S-14IKB Grey

Dacă optați pentru acest model de laptop de la Lenovo beneficiați de system de operare Free DOS. Are o memorie de 4 GB, este Full HD și are un processor Intel® Core™ i3-7100U. Ce are în plus? Tastatură iluminată pentru a vedea și când lumina este slabă. Produsul se află AICI.



Laptop Lenovo IdeaPad 520S-14IKB Golden

Lenovo Idea Pad 520S-14IKB este auriu, potrivit pentru doamne. Cu un design minimalist, system de operare Microsoft Windows 10 Home, 1 Terabit capacitate si processor i3 poate facefață cu ușurință provocărilor de la serviciu. Ca să aflați cum intrați în posesia acestui produs urmăriți link-ul AICI.



Laptop cu procesor Intel® Core™ i5-7200U

Dacă vreți să faceți un cadou memorabil, luați în considerare laptopul Lenovo cu 1 Terabit capacitate și în plus 128 GB SSD. Are o dimensiune de 14 ich și vine cu un system de operare Microsoft Windows 10 Home. Detalii despre produs AICI.



Laptop Lenovo IdeaPad 520S-14IKB cu procesor Intel® Core™ i7-7500U

Generația de procesoare i7 și pentru acest model de la Lenovo. Superperformanță, cu 8 GB memorie, sistem de operare Windows 10 Home și 14 inch dimensiunea display-ului. Detalii AICI.



Laptop Lenovo IdeaPad

Trecem la o altă generație! Acest ultim model are un procesor Intel® Core™ i5, model 7200U. I s-a adăugat o placa video nVIDIA GeForce, are 1 Terabit capacitate și este gri. Detalii despre preț AICI.





