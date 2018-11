eMAG Maratonul reducerilor - Promotia se apropie de sfarsit! Ce oferte cu reducere de 50% mai sunt

eMAG a dat startul promotiei numite Maratonul Reducerilor, o idee foarte interesanta care e menita sa scada preturile cu pana la 50%. Trecem si noi in revista principalele categorii de produse.

eMAG – Lista tuturor produselor Best Deals din Maratonul Reducerilor poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG o tine intr-o promotie in aceasta perioada a anului si e abia inceputul. Toata nebunia a inceput desigur cu Black Friday, a continuat cu Crazy Sale imediat dupa incheierea Black Friday, iar acum in prima saptamana de dupa continua cu Maratonul reducerilor, o cursa de 5 zile cu super promotii.

Printre categoriile de produse reduse de la eMAG, unele au si subcategoria Best Deals, adica cele mai bune reduceri si cele mai populare produse. Noi le-am luat la rand si am gasit cateva uimitor de avantajoase. Stocurile eMAG s-ar putea sa se epuizeze destul de repede asa ca actionati.

eMAG – Maratonul Reducerilor – Top 5 oferte Best Deals

Iata, mai jos, cele 5 produse diverse pe care noi le-am ales pentru ca ne-au impresionat in lista celor de la eMAG.

1 Telefonul mobil Samsung Galaxy a devenit cel mai avantajos gadget modern. Telefonul dotat cu functie ddual sim pentru a administra doua cartele cu numar deodata, dar si cu o memorie de 64GB si functie 4G are reducere de 28%. Oferta completa poate fi gasita AICI.

2 Televizorul LED Star-Light, un producator renumit pentru preturile mici pe care le practica, are diagonala de 80cm si rezolutie HD, dar si cel mai mic pret fata de orice alt televizor din oferta. Detaliile le gasiti AICI.

3 Laptop Lenovo IdeaPad 130 – un laptop foarte puternic, dotat cu procesor Intel Core i3 ce atinge frecvente de pana la 2Ghz, construit pe o arhitectura Skylake, ecran de 15.6 inch, 4GB memoris si spatiu de stocare de 1TB, placa video de ultima generatie nVidia GeForce MX 110 de 2GB. Pretul cu 26% reducere poate fi gasit AICI.

4 Masina de spalat rufe SLIM Beko – capacitate de incarcare mare pentru un model slim, 7kg de rufe murdare incap in cuva, are forta de centrifugare de 1000 rotatii pe minut pentru a usca bine hainele si face parte din clasa energetiac A+++. In plus, are si mini LCD pe care afiseaza durata programelor. Pretul cu 31% reducere il gasiti AICI.

5 Frigiderul cu doua usi de la Beko face parte si el din categoria Best Deals, cu o capacitate de umplere de 306l, clasa energetica A+ si consum scazut, inaltime de 175cm, doua usi pentru doua compartimente dintre care unul e congelator, functie Safety Glaxx, dar si capacitate XXL Bottle, cu exterior din inox. Oferta cu 31% reducere, 150 de lei reducere in plus pentru Buy Back si 5 ani garantie poate fi gasita AICI.

eMAG Maratonul Reducerilor – Principalele categorii de produse

Am aruncat o privire peste oferte si va putem spune ca promotia este chiar comparabila cu Black Friday. Totalizeaza enorm de multe reduceri de preturi si sunt multe cu 50% discount.

1 Telefoane mobile, Tablete si gadgeturi – Gasiti o categorie de best deals la telefoane mobile, dar si multe tablete, smartwatch-uri si bratari fitness, acumulatori externi si accesorii de telefoane mobile, incarcatoare, cabluri si suporturi auto, ochelari vr, huse si folii de telefoane, smart home, vr si app enabled, accesorii smartwatch si bratari fitness, accesorii tablete dar si tigari electronice. Ofertele sunt AICI.

2 Laptopuri IT birotica si papetarie – Laptopuri gasiti multe cu preturi speciale dar si multe desktopuri, monitoare, componente pc, gaming pc, periferice gaming, periferice pc, imprimante si scanere, retelistica si supraveghere, ups-uri, software, birotica si desigur papetarie. Ofertele le gasiti AICI.

3 Categoria de televizoare, electronice, auto si gaming: Printre cele mai populare reduceri le au televizoare si accesoriile tv, dar si multe videoproiectoare si accesorii, home cinema si audio, boxe portabile, casti audio, ebook readere, gaming, foto video, anvelope, navigatii gps si electronice auto, accesorii si intretinere auto, chiar si vehicule electrice si multe filme si muzica. Oferta de la aceasta categorie se gaseste AICI.

4 Electrocasnice mari si climatizare – Gasiti best deals categorie separata pentru electrocasnice mari si aparate de aer conditionat, si o multime de oferte pentru combine frigorifice, frigidere, side by side si vitrine, lazi frigorifice si congelatoare, masini de spalat rufe, uscatoare de rufe, incorporabile, masini de spalat vase, aragazuri, hote si cuptoare cu microunde, aparate de incalzire si climatizare. Pe toate le vedeti listate AICI.

5 Electrocasnice mari – O multime de oferte la aspiratoare fara sac, cu sac, verticale, aspiratoare cu spalare de mana si roboti de aspirare, aparate de curatat cu abur, fiare de calcat, statii si aparate de calcat cu abur, espressoare si cafea, roboti de bucatarie si masini de tocat, aparate pentru gatit dar si blendere si tocatoare, mixere, storcatoare sau articole pentru mic dejun. Detaliile ofertelor sunt AICI.

eMAG are de Maratonul reducerilor oferte aproape ca de Black Friday

Acum trecem si la categoriile mai putin populare de la eMAG care insa au in cadrul promotiei Maratonul reducerilor mai multe discounturi decat ti-ai putea imagina. Cei de la eMAG au scazut preturile cu 50%, iar cele mai multe produse vizate sunt cele mai putin populare care raman mult timp in stoc. E un moment ideal sa plasezi o comanda pe eMAG.

6 Mobila si casa – Categoria are si o rubrica de best deals cu super oferte, dar si multe oferte normale de saltele, perne, pilote, lenjerii de pat, prosoape, halate, covoare si decoratiuni, mobilier pentru casa, mobilier pentru birou, articole pentru bucatarie si servirea mesei, detergenti si produse pentru intretinerea casei, mese de calcat si uscatoare de rufe, seturi de curatenie, mopuri, galeti, articole de Craciuni si pachete si cosuri cadou. Pe toate le gasesti ingramadite in lista ASTA.

7 Bricolaj, bagaje si petshop – Super oferte best deale pentru produsele de bricolaj si sanitare, si o multime de alte preturi scazute cu pana la 50% pentru produse de gradinarit, unelte electrice, echipamente electrice, scule si unelte, sanitare, hrana petshop, accesorii petshop, trolere, rucsacuri si genti. Oferta poate fi vizualizata la URMATORUL LINK.

8 Ingrijire personala si parfumuri si cosmetice – Si aceasta categorie are o oferta de best deals cu oferte mai speciale pentru epialtoare in special dar si alte produse. In rest gasiti parfumuri pentru femei si barbati, produse de ingrijirea parului si hairstyling, machiaj, ingrijirea tenului si a fetei, produse de igiena si ingrijirea corpului, dar si pentru ingrijirea barbatilor, plus epilatoare, aparate de tuns si ras, placi, perii, ondulatoare si uscatoare de par, igiena dentara si articole de sanatate si wellness. Ofertele sunt AICI.

9 Jucarii si articole pentru copii - Categoria are oferte pentru produse de hranire si accesorii hranire pentru cei mici, scutece si cosmetice copii, scaune auto si carucioare, monitorizare si articole sanatate, camera copilului, rechizite si articole scolare, carti, jucarii bebelusi, seturi de constructii, papusi, plusuri, masinute, jocuri de societate, puzzle, jucarii de exterior. Toate ofertele sunt insirate la URMATOAREA ADRESA WEB.

10 – Fashion si Sport – Ultima categorie cuprinde produse precum ceasuri, genti si accesorii pentru barbati si femei, imbracaminte si incaltaminte, incaltaminte si imbracaminte sport dar si pentru copii, aparate fitness, sporturi de iarna dar si alte activitati sportive, biciclete, trotinete si skateboard. Ofertele sunt AICI.