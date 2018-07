eMAG IT Mobile Days – Top 5 laptopuri cu cele mai mari reduceri in acest moment

eMAG IT Mobile Days este o promotie foarte avantajoasa ce vine cu reduceri mari chiar si pentru laptopurile puternice.

eMAG IT Mobile Days – Lista tuturor laptopurilor aflate la reducere in aceasta promotie poate fi consultata AICI.

eMAG IT Mobile Days – Promotia care se desfasoara in aceasta saptamana la eMAG aduce reduceri semnificative si impresionante pentru un numar mare de laptopuri. Noi am ales 5 dintre cele mai interesante modele care au reducerile cu procentul cel mai mare.

eMAG IT Mobile Days – Laptop Asus

Primul laptop pe care vi-l recomandam este unul extrem de ieftin in ciuda configuratiei foarte bune. Dupa reducerea de 35% de la eMAG, laptopul a ajuns sa coste chiar sub 1.000 de lei, fiind vorba de un model de cea mai buna calitate de la Asus care e dotat cu procesor Intel Celeron cu frecventa de 2.4Ghz, ecran de 11.6 inch, 4GB si 32GB EmmC spatiu de stocare. Pretul sau poate fi gasit AICI.

eMAG IT Mobile Days – Laptop HP 250 G6

Continuam cu prezentarea pentru laptopul HP 250 G6 ce are o reducere de pret de 31%. Laptopul face parte tot din categoria de laptopuri foarte ieftine, e dotat cu procesor Intel Pentium de 1.6 Ghz, 15.6 inch display, 4GB si 500 GB spatiu de stocare. Laptopul are in dotare si unitate optica de tip DVD-RW. Pretul sau poate fi gasit AICI.

eMAG IT Mobile Days – Acer Aspire

Laptopul Acer Aspire este dotat cu procesor Intel Core i3 ce are o frecventa de 2 Ghz si e realizat pe o arhitectura Skylake. Laptopul e unul foarte performant si costa putin peste 2.000 de lei, ecranul sau are o diagonala de 15.6 inch si e dotat cu o placa video dedicata nVidia GeForce. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG IT Mobile Days – Apple MacBook Air 13

Reducere foarte mare de 31% si pentru laptopul de la Apple MacBook Air 13 ce are un procesor Intel Dual Core i5 cu frecventa de 1.8 Ghz si ecran de 13.3 inch. Laptopul are 8 GB memorie si un spatiu de stocare de 128GB SSD. In plus, placa video este una performanta Intel HD Graphics modelul 6000. Oferta completa poate fi gasita la AICI.

eMAG IT Mobile Days – Lenovo ThinkPad T450

Ultimul laptop ce intra in top 5 cele mai mar reduceri din promotia IT Mobile Days este cel de la Lenovo, modelul Think Pad T450 ce are procesor Intel Core i5 de 2.3 Ghz, Haswell, 14 inch diagonala ecranului ce reda imagini de calitate HD+, 8 GB memorie si un spatiu de stocare SSD de 256GB. In plus, laptopul vine si cu sistemul de operare Windows 8 preinstalat. Pretul poate fi gasit AICI.