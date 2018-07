eMAG IT Mobile Days – Promotia care arunca in aer internetul din Romania

eMAG IT Mobile Days e o promotie extrem de avantajoasa care a debutat in mod surprinzator chiar in acest inceput de saptamana pe site-ul celui mai mare retailer online din tara.

eMAG IT Mobile Days – Toate ofertele si categoriile de produse vizate de reduceri de pana la 40% pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG IT Mobile Days este o promotie foarte interesanta ce aduce reduceri de pana la 40% pentru anumite categorii de produse, cum ar fi telefoanele mobile, tabletele, laptopurile dar si alte gadgeturi interesante si foarte utile pe care in mod normal le puteti cumpara doar cu preturi mari. Am facut o scurta trecere in revista a celor mai importante categorii de produse din oferta eMAG, mai jos:

eMAG IT Mobile Days – Telefoanele mobile

Nu e niciun dubiu: cea mai cautata categorie de produse este cea a telefoanelor mobile. Toata lumea e curioasa la ce modele de telefoane a mai scazut eMAG pretul, mai ales cand e vorba de scaderi de pana la 40%. Si chiar o sa fiti surprinsi de cat de multe modele de telefoane au reduceri mari si preturi avantajoase. Va dam doar o parte din informatii, pentru a va face o idee: iPhone 6 are reducere mare, dar si Samsung Galaxy A5, Sony Xperia XA1 si multe altele. In oferta eMAG mai gasiti reduceri si pentru acumulatori externi, husee si folii de protectie, bluetooth headsets, casti audio, suporturi pentru masina dar si incarcatoare si cabluri. Ofertele pot fi gasite AICI.

Tablete si accesorii la eMAG IT Mobile Days

Tabletele nu mai sunt atat de populare precum erau la aparitia lor pe piata, iar din acest motiv si preturile lor la eMAG au scazut foarte mult, plus reducerile de 40% din cadrul promotiei IT Mobile Days. Asadar, numai vesti bune. In schimb, tehnologia s-a imbunatatit semnificativ in ultima perioada si calitatea produselor e la cel mai inalt nivel. Oferta de tablete si accesorii de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptopuri, desktopuri, monitoare si imprimante

Aceasta categorie de produse are un nume cat se poate de explicit, aproape ca nu mai e nevoie sa detaliem pentru a intelege la ce oferta eMAG reduceri mari de tot, de 40%: Laptopuri de la cele mai bune branduri, HP, DELL, Lenovo, Asus si altele, oferte pentru desktopuri PC cu configuratii impresionante, perfecte pentru iubitorii de gaming, monitoare cu rezolutii si diagonale impresionante, dar si imprimante, scanere si accesorii de laptopuri. Toate ofertele eMAG sunt AICI.

IT Mobile Days – Wearables, VR si Smart Home

Denumirile produselor din aceasta categorie de la eMAG par desprinse din alta lume, par sa fie niste obiecte ciudate din viitor, si chiar asta sunt: Wearables sunt smartwatch-urile care in oferta eMAG sunt ieftinite chiar si cu 40%, acestea va pot ajuta sa aveti un stil de viata mai sanatos, sa va monitorizati pulsul, activitatea fizica dintr-o zi, somnul, dar pot fi folosite si pe post de ceas inteligent, pentru a face fotografii, pentru a raspunde sms-urilor si mesajelor, pe post de lista de contacte si multe altele. Intre ofertele VR gasiti atat ochelari foarte ieftini pentru a viziona materiale video 360 de grade, cat camere cu care puteti filma si fotografia. Nu in ultimul rand, pentru a avea o casa smart, puteti sa va cumparati senzori de miscare pentru monitorizare, sisteme de alarma si multe alte gadgeturi. Ofertele eMAG pentru aceasta categorie le gasiti AICI.

Componente PC, periferice si software

Printre cele mai mari reduceri de la eMAG le au componentele de PC, dar si articolele de retelistica, servere, software, hdd-uri externe cat si ssd-uri externe, memorii USB, mouse, tastaturi, boxe pc, casti profesionale, camere web, ups-uri si multe altele. Toate ofertele eMAG le gasiti AICI.

IT Mobile Days la eMAG – Gaming PC

Pentru pasionatii de gaming eMAG a facut o categorie separata, cu preturi mult diminuate si oferte diverse: de la laptopuri, desktopuri, monitoare, mousi si tastaturi, dar si casti. Aruncati o privire peste ofertele eMAG si incercati sa nu deveniti addicted. Ofertele sunt AICI.