eMAG Flash Deals – Promotie scurta si intensa! Preturi mici de tot

eMAG Flash Deals este o promotie cu timp limitat a celui mai mare retailer online din Romania.

eMAG Flash Deals – Lista tuturor ofertelor din promotia scurta poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG Flash Deals este o promotie mai speciala de la eMAG care se desfasoara doar pe parcursul a cateva ore. Preturile insa sunt mult mai scazute decat in celelalte promotii. Am selectat si noi 5 oferte pe care merita sa le incercati acum.

eMAG Flash Deals – Telefon mobil Nokia 8

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un telefon mobil Nokia 8. Acest model de telefon are mai multe avantaje printre care functia speciala Dual SIM prin care poate administra chiar si doua cartele sim cu numar, deodata, are uns patiu de stocare de 64GB suficient pentru a stoca nenumarate fotografii, filmari, muzica dar si aplicatii. Pretul la eMAG e redus cu 34% in cadrul promotiei Flash Deals si il gasiti AICI.

eMAG Flash Deals – Laptop Lenovo IdeaPad

Continuam cu o oferta foarte interesanta pentru un laptop cu configuratie puternica. E vorba de un Lenovo IdeaPad520S care e dotat cu un procesor Intel Core i3 ce are frecventa de 2.7 Ghz. Acest laptop are procesorul construit pe o arhitectura Kaby Lake, ecran de doar 14 inch, insa e foarte usor de transportat, memorie de 4GB si spatiu de stocare de 1 TB. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG Flash Deals – Laptop Dell Inspirion 3168

Ramanem in zona laptopurilor din promotia rapida de la eMAG pentru a va prezenta un model de tip 2 in 1 care se poate transforma cu usurinta intr-o tableta puternica. Laptopul Dell Inspirion 3168 e dotat cu procesor Intel Celeron N 3060 ce are frecventa de pana la 2.48Ghz, 11.6 inch si un ecran cu touch screen, 2GB memorie si spatiu de stocare de 32GB eMMC. Oferta include si sistemul de operare Windows 10, iar pretul cu 36% reducere de la eMAG poate fi gasit AICI.

eMAG Flash Deals – Bicicleta MTB 26 INCH

Pentru ca tot a venit vremea buna in toata tara, e momentul sa facem mai multa miscare in aer liber si sa ne bucuram de aceasta vara. Va recomandam achizitionarea acum de la eMAG a unei biciclete pentru ca asemenea oferta avantajoasa gasesti rar. Bicicleta MTB de 26 de inch, modelul Good Bike Excalibur 21V are un discount de 43% pe care il gasesti AICI.

eMAG Flash Deals – Masina de spalat rufe Samsung Eco Bubble

Ultima oferta de la eMAG pe care v-o recomandam este cea pentru masina de spalat rufe Samsung Eco Bubble AddWash, masina de spalat cea mai noua, moderna si speciala. In aceasta masina de spalat rufe puteti adauga rufe la spalat chiar si dupa ce a inceput ciclul de spalare pentru ca e dotata cu functia speciala AddWash. Masina are cuva cu capacitate de 8kg, 1400 RPM forta de centrifugare si este foarte economicoasa, facand parte din clasa energetica A+++. Toate detaliile ofertei eMAG sunt AICI.