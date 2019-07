eMAG - Flash Deals - Haine si tenisi la preturi bune

eMAG Flash Deals este o promotie cu timp limitat a celui mai mare retailer online din Romania.

eMAG are o multime de oferte foarte bune pentru pantofi sport moderni. Noi am alcatuit un scurt top cu modelele cele mai populare, mai cerute si mai admirate in aceasta vara.

eMAG – Zee LANE

Prima pereche de incaltaminte pe care v-o prezentam si v-o recomandam este cea pentru pantofii negri de tip sport de la Zee Lane. Acesti pantofi sunt din panza, au varful rotunjit si un pret cu reducere de 50% pe care il gasiti AICI.

eMAG – Pepe Jeans London

Trecem acum la o pereche de tenisi foarte frumos, de culoare kaki deschis cu sireturi. Tenisii sunt de la Aberman si au un pret foarte accesibil plus ca beneficiaza de un discount de 48%. Mai multe detalii gasiti AICI.

eMAG – Le Coq Sportif

Le Coq Sportif este un brand foarte renumit in materie de incaltari sport, iar preturile lor sunt destul de mari, insa cu eMAG devine mai accesibila aceasta pereche de tenisi albi cu detalii de piele Dyancomf Craf. Oferta include si posibilitatea de a returna produsul daca nu sunteti multumiti, in termen de 30 de zile. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Big Star

Ramanel la un model de tenisi de culoare alba, foarte potriviti pentru acest anotimp, sunt usor, au talpa plata si joasa iar inchiderea se face cu sireturi. Varfurile tenisilor sunt rotunjite si perechea are uns til casual. Pretul cu 43% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – BLEND

Pret senzational si pentru aceasta pereche de pantofi sport de culoare bleumarin, foarte eleganti. Pantofii sport au si nuante de alb si se potrivest pentru orice imbracaminte de vara, de tip casual. Talpa e plata si ofera o comoditate la purtare, ideala pentru cei care merg mult pe jos. Pretul cu 47% reducere il gasiti AICI.

eMAG – GAS

O pereche de tenisi cu totul si cu totul altfel decat cele cu care sunteti obisnuiti. In primul rand, perechea de tenisi de la GAS Karl este inalta, iar in al doilea rand are o culoare verde militar cu garnituri de piele intoarsa. Pretul acestei perechi de tenisi este foarte costisitoare in general, insa acum inregistreaza o reducere de 54%. Consutlati oferta AICI.

eMAG pantofi sport – New Balance 410

Incepem cu o pereche de pantofi sport New Balance 410, un model unisex grey red. Pantofii sport sunt dni piele intoarsa cu textil, motiv pentru care piciorul reuseste sa respire si veti avea un adevarat confort pe intreaga utiliare a lor. Talpa e special creata pentru a reduce impactul si a absorbi socul. Mai multe detalii si pretul le gasiti AICI.

eMAG pantofi sport – Tenisi Converse Chuck Taylor All Star II OX

O alta pereche de pantofi unisex este aceasta de tenesi converse de la Chuck Taylor All Star II OX. Tenisii au o greutate redusa si pot absoarbe eficient socurile, fiind dotati cu o talpa foarte moale. Forta de impact este distribuita in mod egal si reduce punctele dureroase de presiune de pe laba piciorului. In plus, pretul are un discount de 30% si poate fi gasit AICI.

eMAG pantofi sport – Tenisi Converse Chuck Taylor All Star Deep Bordeaux White

Tot un model asemanator de tenisi de la Converse Chuck Taylor All Star, de data aceasta Deeo Bordeaux White, este unul dintre cele mai vandute de la eMAG. Gasiti modelul produs in aproape orice combinatie de culori, materiale sau inaltimi. Toate detaliile sunt AICI.

eMAG Pantofi Sport – Nike Air Pegasus 83

Acest model de pantofi sport este realizat special pentru barbati, este un model Orange si Black, stocul este limitat la eMAG pentru ca are un pret foarte bun care se epuizeaza rapid, dar si pentru ca este unul dintre modelele cu cea mai mare popularitate. Cu siguranta iesiti in evidenta cu o asemenea pereche de pantofi sport. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.