eMAG – Cele mai rare oferte pe care le gasesti printre resigilate

eMAG are o rubrica prezenta constant pe site-ul retailerului, de produse resigilate. Printre acestea gasesti de multe ori preturi incredibil de bune.

eMAG – Lista tuturor produselor rare ce se gasesc in categoria de resigilate poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a instaurat in urma cu multa vreme o rubrica de resigilate unde furnizeaza preturi mai bune pentru produsele care nu mai au ambalajul original sau prezinta mici defecte. Nu va faceti griji in privinta defectelor: eMAG posteaza fotografii cu produsele care au defecte, astfel ca stiti dinainte daca vreti sa faceti sau nu acest compromis. Mai mult, aveti posibilitatea de a returna produsele.

Multi dintre clientii eMAG sunt impresionati de fiecare data de preturile bune pe care le practica cel mai mare retailer online din Romania atunci cand pune produsele resigilate la vanzare. Daca urmariti cu atentie rubrica, puteti vana ofertele cele mai bune, care se epuizeaza si cel mai repede. De exemplu, daca un client returneaza un produs la eMAG cu ambalajul original desfacut, eMAG il va vinde drept resigilat desi e un produs nou si va asigura un discount consistent.

Iata ce am gasit noi prin rubrica eMAG de resigilate la o prima cercetare ceva mai amanuntita. Atunci cand gasiti in lista eMAG de resigilate produse care va plac, trebuie sa aveti in considerare si faptul ca acestea se epuizeaza foarte repede si nu exista stocuri, fiind vorba de resigilate.

eMAG Resigilate – Top 10 oferte

1 eMAG – Televizor LED Smart Samsung cu diagonala de 108cm. Un televizor mic, eficient si de foarte buna calitate. pret cu reducere de 300 de lei. Oferta e AICI.

2 Telefon mobil Xiaomi Mi A2 cu dual SIM. Daca nu esti pretentios si accepti un producator mai putin cunoscut, iei la un super pret un super telefon cu 64GB. Oferta e AICI.

3 Telefon mobil Apple iPhone X – Reducere consistenta pentru cel mai tare telefon mobil de pe piata. Vorbim despre varianta cu 64GB. Oferta e AICI.

4 Laptop Lenovo IdeaPad 130 cu procesor Intel Core i3 ce atinge frecventa de 2 Ghz. Discountul e unul mai mult decat avantajos si il gasiti AICI.

5 Samsung Galaxy Note 9 – Un telefon mobil bussiness de exceptie, ecran mare pe care se pot viziona videoclipuri la cea mai buna calitate. In plus are si functie Dual SIM. Detaliile ofertei AICI.

6 Masina de spalat rufe Slim Beko – Iata ca si electrocasnicele mari au reduceri uriase. Model SLIM, capacitate mare de 7kg a cuvei, clasa energetica A+++ si 1200 RPM. Oferta e AICI.

7 Frigider Samsung – O ultima recomandare e pentru aparatul frigorific ce are 321l volum de depozitare pentru mancare in cele doua compartimente, din care unul e congelator. Face parte din clasa energetica A+ si are functie No Frost. Exterior din inox si o inaltime de 171.5 cm. Oferta e AICI.