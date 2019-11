eMAG are o promotie speciala pentru ca tot se apropie vremea rece. Soferii pot sa cumpere anvelope ieftine.

eMAG – Lista tuturor anvelopelor aflate in promotie poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

Cei de la eMAG ofera o ultima promotie pentru anvelopele de iarna, inainte sa vina vremea rece. In general, in sezon preturile cauciucurilor este ceva mai ridicat pentru ca si cererea e mai mare si stocurile se imputineaza mai rapid.

Este cunoscut faptul ca in Romania este in vigoare legea care nu ne permite sa circulam fara cauciucuri de iarna atunci cand vremea o impune. In fiecare an soferii se intreaba in ce data trebuie schimbate pneurile pentru a intra in legalitate, insa nu exista o data specificata in lege pentru ca totul depinde de conditiile atmosferice.

eMAG – Cand trebuie sa-ti pui anvelopele de iarna

Conform legii, cei care vor sa-si schimbe anvelopele pentru iarna trebuie sa stie ca nu exista o data limita pana la care pot merge cu anvelope de vara. Regula ar fi ca atunci cand exista zapada pe sosea polei, zapada sau gheata.

Soferii risca sa ramana fara certificat de inmatriculare iar amenzile sunt intre 810 lei si 1800 de lei. Asa ca mai bine schimbati cauciucurile din timp pentru ca vremea e capricioasa iar de la 1 noiembrie cel tarziu va puteti astepta oricand la cate o ninsoare sau polei. Numai bine ca cei de la eMAG au oferta acum si aveti timp suficient pentru achizitie dar si montare.

eMAG – Regula dupa care te poti lua cand vrei sa schimbi cauciucurile

Exista totusi pe langa lege niste reguli recomandate chiar de producatori cauciucurilor pe care eMAG le comercializeaza. Mai exat, pentru o mai buna eficienta a pneurilor, dar si pentru a le creste durata de viata, specialistii recomanda ca anvelopele de vara sa fie inlocuite cu cele de iarna atunci cand temperatura ajunge sub 7 grade celsius afara.

Explicatia e simpla, cauciucul din anvelopele de iarna este unul ceva mai moale si mai rezistent la frig, avand si o aderenta maibuna pe suprafetele alunecoase.

Pe langa penuri, puteti sa va pregatiti cu cateva cumparaturi de la eMAG pentru perioada rece, in caz ca veti da de drumuri acoperite de zapada, sa aveti in portbagaj o lopatitca, o ladita de nisip pentru roti dar si o spatula pentru ras parbrizul si o sufa sau un lant pentru tractare.