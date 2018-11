eMAG Black Friday 2019 – Laptopuri cu procesor i7 cu pret incepand de la 1.406 lei

eMAG Black Friday 2019 vine cu reduceri impresionante pentru laptopuri. In mod surprinzator exista laptopuri cu procesor Intel i7 cu pret incepand de la 1.406 lei.

eMAG Black Friday 2019 – Lista tuturor ofertelor la laptopuri o gasiti pe site-ul dedicat evenimentului care poate fi accesat de pe URMATORUL LINK.

Am facut o scurta analiza a ofertelor pentru laptopuri si am fost surprinsi sa gasim o multime de configuratii cu procesoare Intel I7, cele mai performante de pe piata, cu preturi extrem, dar extrem de avantajoase.

eMAG Black Friday 2019 – Laptop NoteBook 14 inch Fujitsu

Incepem cu cea mai avantajoase oferta pe care o gasesti de Black Friday oriunde. E vorba despre un laptop de tip NoteBook cu ecran de 14 inch, mic si usor, ce are procesor Intel Core i7 de tip Quad Core. Acest laptop are memorie de 8GB si un spatiu de stocare de 500GB HDD. In plus e dotat si cu o placa video Intel HD Graphics 4000. Laptopul are pret de doar 1406 lei, dar pentru cata vreme. Promotia o gasesti AICI.

eMAG Black Friday 2019 – Laptop Lenovo IdeaPad320

In alta ordine de idei, exista un laptop forte avantajos si de la Lenovo. Laptopul are procesor Intel Core i7 cu frecventa de pana la 3.5 Ghz, pe o arhitectura Kaby Lake. Ecranul are o diagonala de 15.6 inch, rezolutie FUll HD, 4GB memorie si spatiu de stocare de 1TB. Laptopul e dotat si cu unitate optica dar si cu o placa video foarte performanta nVidia GeForce. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Laptop Asus

Continuam explorarea noastra printre ofertele extrem de avantajoase de la Black Friday 2019 de la eMAG si dam peste un laptop de la Asus ce e dotat cu procesor Intel Core i7. Acest laptop are frecventa de pana la 4Gh, pe o arhitectura Kaby Lake R si ecran de 15.6 inch. Ecranul reda imagini cristal de rezolutie Full HD. Sunt 4GB de memorie in configuratia laptopului dar si 1TB spatiu de stocare. Desigur nu e lipsit laptopul nici de unitate optica de tip DVD-RW, dar si o placa video nVidia GeForce MX 130 Endless OS. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Laptop HP

O alta configuratieinteresanta de Black Friday de la eMAG este cea pentru laptopul HP, un producator foarte renumit si performant in materie de laptopuri. Laptopul are procesor Intel Core i7 cu frecventa de pana la 3.5 Ghz pe arhitectura Kaby Lake de 8GB, spatiu de stocare de 1TB si o placa video performanta GeForce. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Laptop Dell Inspirion

Ultima oferta pe care v-o prezentam este cea pentru laptopul Dell Inspirion, un laptop foarte cunoscut printre clienti si cu vanzari bune. Laptopul are cea mai completa configuratie pe care o poti cumpara la acest Black Friday. Este vorba de un procesor Intel Core i7 care e cel mai performant de pe piata, cu frecventa de 4Ghz, pe o arhitectura Kaby Lake R. Ecranul are 15.6 inch, reda imagini Full HD, 8GB memorie si spatiu de stocare de 256GB SSD. Mai mult, laptopul e dotat si cu unitate optica de tip DVD-RW, si sistem de operare preinstalat Ubuntu Linux. Oferta completa poate fi gasita AICI.