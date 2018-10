eMAG – 5 laptopuri cu procesor Intel Core i7 pe care merita sa le cumperi

eMAG are preturi mai bune ca niciodata pentru laptopuri.

eMAG – Lista tuturor laptopurilor cu procesoare i7 ce au preturi foarte bune poate fi consultata AICI.

eMAG – Laptop Asus

Avem si de la Asus o configuratie foarte buna ce incepe anul cu un discount consistent de la eMAG. Laptopul A556UQ are procesorul I7 produs de Intel care este varful de gama, construit pe arhitectura Skylake. Laptopul are 4GB si 1TB spatiu de stocare, unitate optica dar si o placa video foarte performanta nVidia GeForce 940MX de 2GB. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Acer Aspire

Si acest model de la Acer Aspire are placa video nVidia GeForce GTX 950M de 2GB, sistem de operare preinstalat Linux, iar procesorul este celebrul Intel Core i7 de 2.7 Ghz KabyLake. Laptopul reda imagini de calitate Full HD pe display-ul cu diagonala de 15.6 inch. Laptopul are memorie de 4GB si spatiu de stocare de 256GB SSD. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Laptop Lenovo IdeaPad 110

Primul laptop de acest fel pe care vi-l recomandam este si cel mai accesibil dintre cele dotate cu puternicul procesor de la Intel Core i7. Procesorul este construit pe o arhitectura Skylake, iar display-ul este de 15.6 inch. Laptopul e dotat cu o memorie de 8GB si spatiu de stocare de 1TB foarte generos. In plus, laptopul e dotat cu unitate optica de tip DVD-RW. Oferta are reducere de 15% si poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptop HP ProBook 450 G3

Continuam cu un laptop foarte performant de la renumitul brand HP. Modelul ProBook 450 G3 are procesor Intel Core i7 6500 cu frecventa de 2.5Ghz pe o arhitectura Skylake. Lpatopul are display de 15.6 inch diagonala, memorie de 8GB si un spatiu de stocare de 1TB. Laptopul este unul dintre cele mai vandute, costa putin peste 2.500 de lei si are o reducere record de 27%. Oferta completa este gasita AICI.

eMAG – Dell Inspirion 5559

Ultima oferta pe care v-o recomandam de la eMAG in cadrul acestui articol este pentru modelul de laptop Dell Inspirion 5559 ce are procesor Intel Core i7 6500U cu frecventa de 2.5 Ghz Skylake, ecranul cu diagonala de 15.6 inch, memorie de 8GB si spatiu de stocare de 1TB. Laptopul e dotat cu unitate optica DVD-RW si vine cu sistemul de operare preinstalat Ubuntu Linux 14.04 Blue. Pretul are o reducere de 17% si poate fi gasit AICI.