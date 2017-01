Hellvig: Observăm atacuri fără precedent la adresa SRI! Un SRI slab înseamnă o Românie dezarmată

Directorul Serviciului Român de Informații (SRI), Eduard Hellvig, a declarat, după audierea din Comisia parlamentară de control al activității SRI, care a durat peste șase ore, că au fost clarificate evenimentele recente, susținând că "suntem martori la atacuri fără precedent la adresa instituției".

"Am participat astăzi la o discuție extrem de utilă, onestă, transparentă, așa cum este normal să existe la nivelul acesta între Comisia de control și SRI. Am exprimat la această primă întâlnire dorința de a avea o comunicare cât mai deschisă, corectă și transparentă. Discuțiile, evident, nu au ocolit și au clarificat evenimentele recente în care a fost menționat numele SRI. Am oferit detalii cu privire la mecanismele de identificare și sancționare a lucrurilor care nu funcționează în parametri așteptați", a spus Hellvig.

Acesta a explicat că un SRI slab ar însemna, automat, și o Românie dezarmată în fața amenințărilor: "Vreau să dau câteva lămuriri extrem, extrem de necesare atât pentru opinia publică, cât și pentru partenerii interini și internațional, dar și pentru angajații SRI. Vă mărturisesc că am cumpănit mult înainte de a împărtăși aceste gânduri. Suntem martori la o divizare în societatea românească, la atacuri fără precedent la adresa SRI și consider o datorie din partea mea să punctuez câteva lucruri. Am preluat mesajele venite din partea persoanelor de bună credință. Le voi trata cu toată seriozitatea adecvată situației. Suntem conștienți de lucrurile care s-au vehiculat în spațiul public și le voi trata cu toată responsabilitatea. Am sesizat că există interesul de a destabiliza o instituție puternică și serioasă a statului român. Le spun tuturor că SRI are instrumente validate în timp să se apere atât pe el, dar mai ales pe cetățenii României. Un SRI slab, timorat, destabilizat ar însemna o Românie dezarmată în fața amenințărilor, iar asta nu folosește nimănui. Eu nu am date sau dovezi care să confirme tot ceea ce se spune în spațiul public. Dacă există astfel de date, trebuie puse la dispoziția organelor de aplicare a legii".

Totodată, Eduard Hellvig a punctat faptul că atacurile la adresa instituției afectează atât angajații SRI, cât și menirea și misiunea instituției dată de lege.

"Consider că într-o democrație reală este esențial și fundamental ca serviciile de informații să nu fie omniprezente și omnipotente. Acele vremuri au apus de mult. Și nu trebuie să se mai întoarcă. Înțeleg preocupare societății românești, la 10 ani de la integrarea în UE, ca SRI să fie o instituție subordonată mecanismelor democratice. Subliniez, în schimb, și faptul că oricând SRI va fi solicitat sau mandatat de către decidenți să ajute la întărirea statului român o va face așa cum a făcut-o și în trecut, în limitele clare ale legii și Constituției României. Demonizarea instituției pe care o conduc prin atragerea sau plasarea sa în zona speculațiilor îi afectează, în primul rând, pe angajații noștri onești și loiali ai statului român. Ne afectează menirea și misiunea dată de lege. Ne este greu să ne apărăm, pentru că fiecare mesaj pe care îl transmitem este interpretat. Cei care ne atacă știu că nu vom intra în acest joc și de aceea continuă", a susținut directorul SRI.

Hellvig a sublinat, referitor la speculațiile din spațiul public, că SRI nu are și nu va avea acoperiți în politică și justiție: "SRI nu are și nu va avea acoperiți în politică sau în justiție, în mandatul meu SRI nu se va implica în niciun tip de joc de putere, în mandatul meu SRI nu va organiza proteste sau alte mișcări de stradă, așa cum fals s-a afirmat în anumite locuri".