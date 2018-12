Dragnea îl pune la punct de Toader: Gata cu "aprecierile", e nevoie de decizie!

Liviu Dragnea nu se mai ascunde şi-i sugerează ministrului Justiţiei Tudorel Toader că facă ceva pentru a urgenta modificarea codurilor penale, prin ordonanţă de urgenţă.

Într-o emisiune TV, Liviu Dragnea a apreciat că s-a consumat prea mult timp pe marginea proiectului de OUG pentru modificarea codurilor penale şi că ar fi vremea deciziilor şi acţiunilor.

"Cât mai repede trebuie sa intre in vigoare codurile penale, cred că dl. Tudorel Toader, intr-o perioadă rezonabilă, trebuie să le prezinte premieului pentru a putea fi adoptate prin OUG. Bâlciul ăsta în care atacăm şi virgula la CCR nu poate continua la nesfârşit. Si eu am suficienta apreciere pentru ministrul justitieie, dar intervine un moment in care aprecierea nu mai poate compensa lipsa de decizie. Nu se dau codurile pentru mine", a declarat Liviu Dragnea la Antena 3.

