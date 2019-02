DIGI RCS-RDS, Orange, Vodafone, Telekom: surpriză majoră pentru clienţi! Care se vor bucura primii

DIGI RCS-RDS, Orange, Vodafone, Telekom, cei mai mari operatori în telecomunicaţii care activează în Romania, se pregătesc şi ele pentru reţelele 5G. Chiar dacă niciuna dintre ele nu a făcut niciun anunţ oficial privind această tehnologie, lucrurile nu stau pe loc.

DIGI RCS-RDS, Orange, Vodafone, Telekom nu au spus nimic în legatură cu lansarea unei retele 5G în ţara noastră, a fost totuşi făcut un anunt de catre presedintele unuia dintre grupuri, scrie idevice.ro. ORANGE ar urma sa lanseze prima retea 5G in Romania, daca ar fi sa ne luam dupa ce a spus presedintele grupului telecom, Stephane Richard, cateva tari fiind anuntate ca urmand a avea retele 5G in 2019, a noastra fiind printre ele, deci RCS & RDS si ceilalti, ar putea fi depasiti.

Primele telefoane 5G vor fi lansate undeva prin a doua jumatate a anului 2019, deci pana in 2020 e improbabil sa ne putem bucura de vreo retea 5G in Romania, fie ca e lansata de RCS & RDS, Orange, Telekom, sau Vodafone, asa ca entuziasmul trebuie sa fie mic.

ANCOM a anunţat datele pentru licitatie şi lansarea reţelelor pentru RCS-RDS-DIGI, Orange, Vodafone, Telekom: 31 octombrie 2019 este data limita pentru organizarea licitatiilor pentru frecventle 5G care vor fi folosite in Romania, accesul la ele va fi permis operatorilor abia incepand cu data de 15 decembrie 2019. Lansarea primelor retele 5G in Romania va fi posibila abia incepand cu 1 ianuarie 2020, astfel ca RCS & RDS au mai putin de 1 an de zile la dispozitie pentru a-si pregati infrastructura pana in momentul in care o vor putea oferi efectiv pentru clienti.

Informaţii despre tehnologia 5G şi pe www.ancom.org.ro