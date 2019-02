RCS-RDS-DIGI, Orange, Vodafone, Telekom: anunţul de la ANCOM care afectează toţi românii

RCS-RDS-DIGI, Orange, Vodafone, Telekom, adică toţi operatorii de telefonie mobilă din Romania şi granzii din telecomunicaţii, au aflat de la ANCOM data la care vor putea lansa primele reţele 5G.

ANCOM a anunţat datele pentru licitatie şi lansarea reţelelor pentru RCS-RDS-DIGI, Orange, Vodafone, Telekom: 31 octombrie 2019 este data limita pentru organizarea licitatiilor pentru frecventle 5G care vor fi folosite in Romania, accesul la ele va fi permis operatorilor abia incepand cu data de 15 decembrie 2019. Lansarea primelor retele 5G in Romania va fi posibila abia incepand cu 1 ianuarie 2020, astfel ca RCS & RDS au mai putin de 1 an de zile la dispozitie pentru a-si pregati infrastructura pana in momentul in care o vor putea oferi efectiv pentru clienti.

Citiţi şi:

Conform calendarului ANCOM, licitaţia se va desfăşura în partea a doua a anului, iar licenţele vor fi acordate câştigătorilor până la data de 15 decembrie 2019. Procedura de selecţie va fi reglementată prin decizie a ANCOM şi va fi detaliată în caietul de sarcini, documente care vor fi supuse consultării publice.

Detalii şi pe digiromania sau orange.

În urma consultării cu industria asupra documentaţiei, ANCOM va desfăşura licitaţia de spectru şi va acorda licenţele câştigătorilor până la sfârşitul acestui an, urmând ca operatorii să poată folosi spectrul câştigat în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz (alocat pe termen scurt) de la data de 1 ianuarie 2020, respectiv începând cu anul 2026 pentru spectrul din banda 3400-3800 MHz alocat pe termen lung, conform Agerpres.

ANCOM cine este: (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurentei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructura şi a inovaţiei. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitati www.ancom.org.ro, www.portabilitate.ro si www.veritel.ro. Pentru a testa şi monitoriza calitatea serviciului de internet, accesati www.netograf.ro.