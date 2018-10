Dieta pentru purificarea organismului. Cum slăbeşti 13 kg într-o lună

Dieta cu orez a fost creata dupa ce nutritionistii au analizat foarte bine ce intra in dieta asiaticilor, recunoscuti pentru felul in care arata. Dieta cu orez asigura o scadere a masei corporale incredibil de mare si este considerata una dintre dietele care asigura o purificare a organismului, avand in vedere ca orezul este folosit si pentru detoxifiere.

Curatarea organismului prin consumul de orez se datoreaza in primul rand albuminei, substanta uzata la echilibrarea digestiei si care elimina toxinele din organism si elibereaza lichidele, lucruri esentiale pentru o cura de slabire sanatoasa si fara pericole.



Dieta cu orez presupune insa un control imens de sine! Este una dintre dietele care da impresia ca organismul se slabeste, insa de fapt nu face decat sa elimine din corp toate substantele care duc la depunerea de grasimi si care afecteaza foarte mult ficatul.



Meniu in dieta cu orez



Tipul I (dieta pe 7 zile)



In prima zi a dietei, consumati in exclusivitate, de trei ori pe zi, orez fiert in orice cantitate. Beti numai apa.



A doua zi presupune introducerea de fructe la micul dejun. Nu aveti voie sa consumati insa banane si struguri. Astfel, la micul dejun mancati două fructe si un bol de orez fiert. La pranz si la cina consumati orice leguma care contine amidon, precum orez, cartofi sau crereale, fierte. Portiile nu trebuie sa depaseasca 500 de grame.



Urmatoarele cinci zile consumati cel putin o data pe zi, de preferabil la micul dejun, lactate fara paine. Celelalte meste trebuie sa fie compuse in exclusivitate din orez fiert. Portiile nu trebuie sa depaseasca 500 de grame, scrie doctorulzilei.ro.