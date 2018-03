Dezavantajele dietei cu apă, unul dintre cele mai populare regimuri de slăbit

Din ce în ce mai populară, dieta cu apă are și o serie de dezavantaje de care este recomandat să ții cont.

Cu siguranță că nu ai auzit doar o singură dată „atunci când îți este foame, bea apă”, și asta din cauza faptului că de multe ori senzația de foame poate fi confundată cu deshidratarea, setea mascată și lipsa organismului de lichide.



O astfel de dietă cu apă se presupune că are printre avantaje pierderea în greutate fără a depune un efort foarte mare, o detoxifiere a organismului facilă, un ten mai curat datorită absenței alimentelor, mai ales a celor de tipul fast food, și mai multă energie.



Atuurile dietei cu apă



Un prim lucru trebuie precizat și anume că dieta cu apă presupune ca pe parcursul a cel puțin unei zile, maxim 2, să nu consumi nimic altceva decât apă plată.



Astfel, vei observa a doua zi când te vei urca pe cântar că datorită meniului din ziua anterioară și anume înfometarea ai pierdut un anumit procent din greutatea ta. Ei bine, acest procent din păcate este pierdut din masa ta musculară, lucru deloc recomandat, deoarece organismul tău are nevoie de masă musculară pentru a menține un echilibru și articulațiile sănătoase.



Un alt subiect sensibil și care atinge o masă mare de oameni este acela al luptei împotriva procesului natural de îmbătrânire, această dietă nu are nicio legătură cu încetinirea acestui proces, fiind un proces ireversibil, și bineînțeles nu este tocmai o metodă bună pentru a scăpa de surplusul de kilograme.



Află care sunt pericolele dietelor drastice AICI.