Descoperire înfiorătoare! Copilaş de un an, găsit lângă mama moartă, în lacrimi. Sugea lapte şi...

Un băieţel de puţin peste un an a fost găsit la pieptul mamei sale moarte, în lacrimi. Micuţul nu ştia ce se întâmplase cu cea care i-a dat viaţă şi încerca, disperat, să sugă lapte din trupul lipsit de viaţă al femeii. Atenţie, detaliile sunt şocante şi vă pot afecta emoţional!

Poliţia a fost solicitată să intervină de urgenţă, miercuri dimineaţă, în cartierul Damoh, Madhya Pradesh, India. Localnicii au fost îngroziţi să descopere, lângă şinele de tren, trupul lipsit de viaţă al unei femei. Ce i-a şocat, însă, cu adevărat a fost faptul că de trupul inert era lipit un băieţel de puţin peste un an, care încerca să sugă lapte de la femeie... Era în lacrimi, murdar de sânge şi înfrigurat...

"Am văzut o femeie zăcând fără suflare lângă şine. Dar, când ne-am apropiat de ea, ne-am dat seama că nu era singură. Lipit de pieptul ei era un băieţel care plângea şi încerca, disperat, să sugă la sân... Am izbucnit în lacrimi! Nici nu ştiu când am chemat poliţiştii", a povestit un martor, pentru presa locală.

"Nu am mai văzut aşa ceva niciodată! A fost un episod extrem de impresionant pentru noi", a spus Nand Ram, unul dintre poliţiştii care au venit imediat la faţa locului.

Oamenii legii iau în calcul posibilitatea unui accident, femeia prezentând sângerări la nivelul nasului şi al urechilor.

"În prezent, facem eforturi disperate pentru a afla identitatea femeii, pentru a-i putea anunţa familia", au spus poliţiştii.

Băieţelul a fost dus de urgenţă la spital, pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale. Frigul în care a stat, peste noapte, se pare că i-a afectat destul de mult trupul firav. Până îi va fi găsită familia, copilul va sta la un orfelinat, sub supraveghere medicală.