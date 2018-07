Descoperire arheologică importantă, în judeţul Buzău: Se afla acolo de peste 6.000 de ani

Descoperire arheologica in judetul Buzau

Descoperire remarcabila a arheologilor buzoieni: o statueta antropomorfa datand din cultura pre-cucuteni a fost scoasa la lumina dupa mai mult de 6 milenii.

Pana acum toate descoperirile importante ale uneia dintre cele mai vechi civilizatii din Europa au fost facute in zona Moldovei. Statueta a fost gasita la mai putin de un metru adancime in situl arheologic de la Lipia deschis in urma cu cateva zile. Alaturi de obiectul de cult au mai fost scoase la lumina vase ceramice specifice culturilor pre-cucuteni dar si Gumelnita.

Situl a fost deschis anul trecut insa pana la inceputul saptamanii nu a fost cercetat decat la suprafata.

Arheologii sunt ajutati in sapaturi, de elevi de liceu care si-au luat un job pe timpul verii.

De luni de cand au inceput sapaturile arheologii gasesc zeci de obiecte menite sa aduca mai multa lumina in ce priveste raspandirea culturii Pre-cucuteni si Gumelnita.

Sapaturile se fac pe o ridicatura de pamant numita „movila drumul oii” situata in vecintatea Drumului National 1 B care leaga Buzaul de Ploiesti.

