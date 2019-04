Demisii în bloc la PRO România: Partidul se transformă într-un PSD mai mic!

Demisii în bloc la PRO România Mehedinți

Cornel Stroescu, fostul coordonator al filialei Pro România Mehedinţi, a anunţat, printr-un comunicat de presă, că şi-a dat demisia din partid şi că alţi 600 de membri ai filialei au procedat la fel.

Fostul coordonator al filialei Pro România Mehedinți, Cornel Stroescu, anunță, printr-un comunicat de presă, că și-a dat demisia din partid și că alți 600 de membri au procedat la fel, scrie realitateademehedinti.net.



Gestul lui Stroescu vine după ce în rândurile partidului a fost primit recent și desemnat să conducă filiala Adrian Duicu, fostul președinte al PSD Mehedinți.







„Asistăm în aceste zile la transformarea Pro România într-un PSD mai mic, o anexă a acestui partid. Cooptarea în rândurile formațiunii politice a foștilor baroni locali ai PSD-ului nu face decât să conducă automat la îndepărtarea membrilor onești și demni ai partidului, căci, Pro România s-a îndepărtat de la obiectivele declarate ale unei construcții politice noi”, își motivează demisia Cornel Stroescu.



El mai spune că alți 600 de membri au ales să părăsească partidul din același motiv: „Nu am cerut nimănui să mă urmeze și să își prezinte demisia, dar echipa pe care am avut-o alături a demonstrat că împărtășește aceleași principii ca și mine, iar în acest moment s-au înregistrat peste 600 de demisii ale membrilor Pro România din Mehedinți. Am refuzat să fim refugii pentru traseiștii politici aflați în căutarea unui nou loc călduț în Parlamentul României. Locul lor, nu mai este acolo”.