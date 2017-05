Danileț: Arhiva SIPA nu conține probe, ci bârfe. Cine le voia, se putea întâlni cu foști ofițeri

Unele dosare din arhiva SIPA conțin ”bârfe” din viața personală a unor magistrați - unii încă în activitate -, informații care nu ar fi trebuit adunate niciodată, cu atât mai puțin de către un serviciu secret, a declarat judecătorul Cristi Danileț, la emisiunea ”Jocuri de Putere”, de la Realitatea TV.

”Arhiva structurilor teritoriale a fost depozitată a București. Informațiile de dinainte de 2001 au fost distruse în mod repetat. Informațiile care se referă la persoanele care activau în Justiție privesc pe de o parte activitatea lor profesională - suspiciuni de acte nelegale, de fals și abuz în serviciu -, iar pe de altă parte informații viața privată”, a declarat Cristi Danileț.

Pentru prima categorie de dosare au fost sesizate organele statului, acestea fiind trimise către Parchetul General. Cele din cea de-a doua categorie, susține judecătorul, nu au fost trimise nicăieri. Unele dintre acestea privesc magistrați.

”Nici primele, nici cele din a doua categorie nu au cum să fie date publicității. Este nedrept pentru oamenii care activau în Justiție. Ele nu sunt probe, nu sunt dovedite, sunt simple bârfe”, a afirmat Danileț.

Judecătorul susține că nu i-au fost predate registre de inventariere și nu a văzut alte mijloace de stocare în afară de cele imprimate. ”Nu știam nici numărul de documente din cele două camere. Când ne-am dat seama de amploarea activității care urma, am intrerupt acea activitate”, a completat acesta.

Unele informații nu aveau ce căuta și nu ar trebui să fi fost adunate în nicio instituție a statului, mai ales într-un serviciu secret, este de părere judecătorul. Acestea, spune el, sunt informații cu care ”nu știm ce să facem, nu știm dacă trebuie distruse sau dacă sunt instituții abilitate să le păstreze”.

Danileț a explicat că, așa cum jurnalistul Dan Andronic a făcut, recent, o afirmație acuzatoare la adresa lui, care a rămas ”stocată pe Internet”, dacă peste zece ani cineva ”deschide Internetul de acum două zile, mie îmi va fi greu să combat că nu am făcut nimic”.

Informațiile stocate în arhiva SIPA sunt despre magistrați, ”inclusiv eu”, care au activat atunci și încă sunt în funcție, spune fostul membru CSM.

”Ce interes ar avea publicul să știe că eu am avut o întâlnire personală, de ce l-ar interesa pe publicul de acum că un fost deținut ar fi afirmat că eu am vrut să dau mită sau chiar că am dat mită și nu am făcut ce a vrut el, sau de ce l-ar interesa că un agent SIPA scrie că un judecător ar fi primit în 2004 o mașină nu se știe de unde, posibil în mod nelegal?! Informațiile nu mai circulă din momentul 2006 când s-a sigilat arhiva”, a mai precizat Danileț.

Danileț: Cine voia acele informații, nu trebuia să acceseze arhiva SIPA. Se putea întâlni cu foști ofițeri

Întrebat în ce măsură cineva putea avea acces la arhiva SIPA după ce a fost închisă, judecătorul a afirmat că dacă într-adevăr cineva ar vrea să folosescă acele informații nu ar avea de ce să intre în arhive, ci este îndeajuns să aibă o întâlnire cu un fost ofițer al serviciului.

”Dacă Macovei și echipa doreau să folosescă informațiile din cadrul SIPA nu aveau de ce să desființeze acel serviciu. N-aveau decât să dea un ordin pentru a aduna informații, că SIPA era subordonat Ministerului Justiției. Arhiva, în momentul sigilării ei, a putut primi vizita doar a persoanelor autorizate. Instituția este păzită. Este sediul principal al Administrației Naționale a Penitenciarelor, unde nu s-a dat niciodată vreo spargere”, a mai declarat judecătorul Cristi Danileț, la Realitatea TV.

