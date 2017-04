Dan Vasile Mihale: Caruselul nebunilor cu Poliția Locală Sector 2.OPRIȚI ABUZURILE!

Într-un sector în care nimeni nu știe cum se numește primarul, sau cum arată, Poliția Locală Sector 2 își face de cap. Niște derbedei în uniformă (agenți comunitari), isterici, care nici măcar nu au vrut să se legitimeze, pe motiv că ei sunt STATUL, mi-au speriat, sâmbătă, copiii, nepotul de numai cinci luni, prietenii și câinele pentru că am deschis o doză de BERE , în parc, oferită de cumnatul meu de ziua lui. Nu am știut că am încălcat legea... Trebuia să fiu avertizat!

O zi cu soare, în parc, s-a transformat într-un coșmar pentru mine și pentru familia mea, pentru că niște NEMERNICI, în uniformă, care, nu au dat nici un test psihologic la angajare, au avut chef să ne calce în picioare, fără avertisment. Au venit croiți să își facă planul la amenzi! Nu au vrut să-și decline identitatea pentru că ei sunt STATUL. Nici eu nu am vrut să îmi declin identitatea! Pentru că eu sunt NIMENI, pentru niște nimicuri ca ei... Amendă 500 de lei pentru furnizarea de date false! Cui am furnizat date false? Unui isteric în uniformă care a vrut să mă ducă cu duba la Poliția Locală Sector 2 , pentru că am deschis o doză de bere în parc? Sunteți NORMALI la cap? Ce crimă am săvârșit să fiu dus cu duba la Poliția Locală?

A fost luat cumatul meu, care nu vrut să-și decline identitatea. Copiii plângeau în parc, în timp ce tatăl lor era luat cu duba, pentru că a deschis o doză de bere în parc de ziua lui... Cine răspunde pentru CRIMA asta?

PRIMARE!!! Nu este admisibil așa ceva! Poliția Locală nu este Ku Klux Klan! Nu aveți RUȘINE?

Revenid însă la povestea mea, desprinsă parcă din romanele lui Kafka. Am fost amendat cu 100 de lei, pentru că am deschis DOZA, din care nu am băut, 500 de lei pentru că am oferit ,,oamenilor legii" date eronate, și 500 de lei pentru că am provocat scandal public, în condițiile în care nu am scos niciun cuvânt, iar agentul constatator-provocator, țipa ca un dement. Am martori, MINCINOȘILOR!!

În sectorul 2 este început și neterminat, de cinci ani, un șantier care a mutilat cel mai fluent bulevard: Șoseaua Pantelimom. Comunitarii dau, abuziv, avertismente și amenzi, pentru staționare și parcare neregulamentară, deși penalul Oprescu a dat asigurări că nu vor fi aplicate sancțiuni până când nu va fi construită mega-parcarea de la Cora...Nici măcar nu au început lucrările, iar noul primar este dintr-un alt film PSD.

De asta plătim taxe și impozite PRIMARE?! Borfașii se plimbă în voie, în timp ce COMUNITARII veghează la iarba verde de acasă... Rușine!

ȘI, apropo, vă donez cei 1.100 de lei, amenda agentului constatator-provocator, ca să angajați oameni decenți! Rușine!