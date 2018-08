Daea: Nu înţeleg cum într-un complex cu o singură intrare şi ieşire a putut intra virusul

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca este un mare semn de intrebare felul in care a putut intra virusul pestei porcine intr-un complex care are o singura intrare si iesire, precizand ca, in momentul de fata, opt judete sunt afectate, iar situatia cea mai severa este in judetul Tulcea.

"Nu am inteles cum, intr-un complex care are o singura intrare si o singura iesire, a putut intra virusul. Pentru mine, ca om si cu raspunderea pe care o am la nivelul tarii, este un mare semn de intrebare. Sigur ca un asemenea virus care nu are vaccin si nu are tratament ii sperie pe oameni. Dar trebuie sa ne sperie si pe noi? Sa fugim din fata virusului? Nu. Oamenii sunt in contact cu reprezentantii institutiilor statului, cu jandarmi, etc. Daca intram in aceasta deruta de interpretare si toata lumea vorbeste si actioneaza numai unul la fata locului sigur ca pierde din control acest virus. Iar regula este sa respectam ce am stabilit, de la ministru pana la omul de rand si sa facem tot posibilul sa stopam. Si eu zic ca putem sa facem acest lucru. In acest moment sunt afectate opt judete, iar cel mai puternic este afectat judetul Tulcea", a afirmat, joi seara, ministrul Agriculturii, Petre Daea, intr-o interventie telefonica la Realitatea TV.



Acesta a adaugat ca se intervine in zonele afectate si ca fermierii nu trebuie sa fie speriati, deoarece vor fi despagubiti de catre stat.



"In primul rand vreau sa introducem linistea in tara si echilibrul in abordare. Eu sunt intre oameni acolo si v-as ruga sa intelegeti ca singura solutie e norma sanitar-veterinara instituita de medicul veterinar. Este instrumentul fundamental cu care noi lucram. De aceea la aceasta data lucram cu aproape 20.000 de oameni in teritoriu, cu Jandarmeria, Armata, medici veterinari, ingineri, prefecti, etc. Din nefericire, a intrat virusul in zona cea mai grea pentru noi, cea a Deltei Dunarii, care are un regim cu totul special. Este foarte greu sa il izolezi, este foarte greu sa il eradicam. Am luat toate masurile care se puteau lua. Eu as spune (oamenilor - n.r.) sa nu fie speriati, in conditiile in care exista acest virus, iar statul vine cu bani pentru a despagubi persoanele respective", a adaugat Petre Daea.