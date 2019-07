Cutremur puternic în Iran, în plin scandal legat de programul nuclear

Seismul a fost resimțit și în orașul irakian Basra, din sudul țării. Cutremurul a fost semnalizat și în presa din Kuwait.

Conform presei locale, cel puțin o persoană a murit în urma cutremurului din Iran, alte 64 fiind rănite. Nu se cunosc alte detalii despre pagubele materiale.

Teheranul a anunțat că va depăși limita impusă pentru îmbogățirea uraniului. Veștile vin într-un moment de maximă tensiune în Orientul Mijlociu, unde SUA au dispus în ultimele luni un important dispozitiv de luptă.

Diplomați și comentatori se tem de un posibil conflict SUA-Iran cu efecte de neconceput.

Iran - Masjed Soleyman

A video from Earthquake near Masjed Soleyman,

Southwest of Iran#Iran #Earthquakehttps://t.co/ju9uMPip2w pic.twitter.com/QMWNTLcOVD