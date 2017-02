Ce faci în caz de cutremur? Ghid complet de supravieţuire

În timpul unui cutremur pământul nu se va crăpa în două şi nu va înghiţi oameni şi case. Clădirile nu se prăbuşesc pur şi simplu. Dar e posibil să fiţi rănit de sticlă spartă, de obiecte care se răstoarnă sau care sunt aruncate în jur de mişcările puternice ale pământului. Ţevile de gaz se pot fisura şi pot apărea incendii. Cablurile de electricitate care se află pe stâlpi se pot rupe, iar ţevile de apă se pot sparge.

Pregătirea pentru cutremur



Nimeni nu poate prevedea sau preveni un cutremur. Când un cutremur are loc trebuie să fiţi pregătiţi să acţionaţi imediat.



Pregătirea pentru un cutremur cere timp şi efort. Trebuie să va pregătiţi pentru ca dvs şi familia dvs să:



- evitaţi rănirile şi să-i ajutaţi pe ceilalţi

- minimizaţi efectul cutremurului asupra casei dumneavoastră

- supravieţuiţi cel puţin 72 de ore după un cutremur în casă sau la locul de muncă fără ajutor din partea echipelor de urgenţă



Ce este de făcut înainte de un cutremur:



- pregătiţi un plan de urgenţă pentru familia şi casa dumneavoastră

- dacă locuiţi singur pregătiţi un plan de urgenţă pentru dumneavoastră care să aibă în vedere prietenii şi vecinii

- învăţaţi metode de prim ajutor medical, inclusiv resuscitare cardio-pulmonară

- aflaţi care sunt locurile cele mai sigure în casă dvs în caz de cutremur şi exersaţi refugierea dvs în acele zone



Locuri sigure: sub mese sau birouri grele, pe holuri, în colţul camerelor, lângă stâlpii de rezistenţă.



Locuri periculoase: lângă ferestre sau oglinzi, lângă obiecte grele ce ar putea să cadă, bucătăria, uşile.



Şansele de supravieţuire sunt mai mari dacă va faceţi un plan împreună cu familia. Începeţi să discutaţi de ce s-ar putea întâmpla şi ce trebuie făcut acasă, la şcoală sau la locul de muncă în caz de cutremur, scrie cutremur.net.



Pregătiţi-vă casa: mergeţi prin casă şi imaginaţi-va ce ar putea să se întâmple în cazul unui cutremur violent.



- Învăţaţi membrii familiei cum să închidă conductele principale de apă şi cum să oprească electricitatea.

- ancoraţi bine boilerele şi orice alte aparate care prin cădere sau mişcare ar putea rupe ţevi de gaz sau apă.

- ancoraţi bine piesele grele de mobilier

- nu agăţaţi tablouri sau oglinzi grele deasupra paturilor.



Pregătiţi-vă un kit de urgenţă



Împachetaţi proviziire de urgenţă afişate mai jos în pungi de platic sau cutii rezistente de plastic şi plasaţi-le în locuri sigure din casă: în debara, sub o scară. Trebuie să fie uşor de transportat, să puteţi să le luaţi cu dvs.



Pregătiţi un pachet de urgenţă în maşină în cazul în care va trebui să evacuaţi locuinţa şi nu vă veţi mai putea întoarce.



Aceste provizii trebuie să fie sufieciente pentru supravieţuirea dvs timp de 3 zile.



Apa este esenţială. Stocaţi cel puţin 4 litri de apă / persoană / zi. Cea mai bună este apa plată îmbuteliată în sticle mici de plastic.



În cazul în care după cutremur veţi avea acces la apă din altă surse, fierbeţi apa timp de minimum 10 minute şi apoi după răcire puteţi să o consumaţi în siguranţă.



Mâncarea



Alegeţi mâncare care nu trebuie păstrată în frigider, care nu trebuie gătită sau preparată, care este uşor de transportat:

- conserve de mâncare preparată: fasole fiartă, mazăre, peşte, carne, fructe, vegetale, cereale, bomboane.

- lapte pasteurizat, sucuri, cafea, ceai (îmbuteliate)

- zahăr, sare, piper, ness

- nu uitaţi de furculiţe, cuţite, linguri

- mâncare specială pentru copii, animale de companie sau pentru persoane care necesită un regim special (diabetici)



Păstraţi un deschizător de conserve exact în locul unde aţi depozitat conservele.



Kit-ul de prim ajutor



- păstraţi câte un kit de prim-ajutor în casă şi în maşină.

- medicamente: analgezice, antiseptice

- notaţi pe o foaie de hârtie medicamentele necesare fiecărei persoane din familie şi pregătiţi provizii din aceste medicamente



Alte provizii necesare:



- radio cu baterii AM/FM şi baterii de rezervă

- lumânări

- lanterne şi baterii de rezervă

- hârtie igienică, şerveţele umede, săpun lichid

- saci de plastic



Cum să va protejaţi în timpul unui cutremur dacă va aflaţi...



Într-o clădire:



- Staţi pe loc. Nu fugiţi afară.

- Intraţi sub o masă grea sau un birou sau orice alt obiect de mobilier de care vă puteţi ţine. Dacă sunteţi pe un hol ghemuiţi-va şi proptiţi-vă de un perete de interior.

- Evitaţi uşile. Din cauza mişcărilor, uşile se pot trânti şi pot să va rănească

- Protejaţi-va faţa şi capul

- Plecaţi de lângă ferestre, uşi de sticlă, oglinde, sobe, biblioteci, mobilier înalt

- Nu folosiţi liftul. Dacă va aflaţi într-un lift în timp ce începe un cutremur apăsaţi butonul de oprire şi apoi butonul celui mai apropiat etaj. Ieşiţi din lift cât de repede puteţi.



Afară:



- staţi pe loc. Încercaţi să va duceţi spre o zona mai sigură departe de ferestre, clădiri, stâlpi de electricitate sau de telefon



Într-un vehicul:



- Încercaţi să trageţi pe dreapta într-un loc sigur. Nu blocaţi şoseaua. Feriţi-vă de poduri, tunele şi clădiri. Staţi în vehicul.

Într-un loc public aglomerat



- retrageţi-vă într-un loc unde să nu fie îmbulzeală. Dacă va aflaţi într-un mall, intraţi în cel mai apropiat magazin.



La şcoală:



- Intraţi sub bancă şi agăţaţi-vă de piciorul acesteia. Nu staţi cu faţă spre geam.



În autobuz:



- Staţi pe scaun până la oprirea acestuia.



După cutremur:



- verificaţi dacă sunteţi rănit sau dacă sunt răniţi în zonă. Administraţi primul ajutor.

- Nu folosiţi telefonul decât dacă vreţi să anunţaţi o urgenţă majoră.

- îmbrăcaţi-vă în haine rezistente care să va protejeze de moloz sau de geamuri sparte.

- verificaţi casă pentru a vedea dacă are distrugeri. Dacă dvs consideraţi că locuinţa nu este sigură, ieşiţi şi nu mai intraţi înăuntru.

- nu aprindeţi chibrite, nu folosiţi întrerupătoare până când nu va asiguraţi că nu sunt scurgeri de gaze. Folosiţi lanterne şi nu închideţi robinetele principale de la ţevi decât dacă sunt avarii la acestea.

- dacă aveţi apă la robinet imediat după cutremur, umpleţi cu apă cada de baie şi orice alte recipiente.

- ascultaţi la radio anunţurile oficiale.

- nu folosiţi vehiculul decât în caz de urgenţă majoră. Păstraţi drumurile libere pentru ambulanţe şi pompieri.

- dacă sunteţi în maşină iar în jurul acesteia au căzut cabluri de electricitate de pe stâlpi, nu coborâti din maşină.

- staţi la 10 m distanţă de cablurile căzute de pe stâlpi.