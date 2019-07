Credea că are o carie. La dentist, a venit șocul: înăuntru era un gândac care-i devora carnea

O banală vizită la dentist s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru această femeie. Tratată cu antibiotice pentru o carie, s-a dovedit că biata femeie avea, de fapt, o afecțiune cauzatoare de moarte. Atenție, imaginile sunt șocante și te pot afecta emoțional!

Aceasta este povestea unei femei e 42 de ani, Madelein Carelse, din Africa de Sud. O durere de măsea, cum bănuia aceasta, a trimis-o de urgență la un cabinet stomatologic din Vanderbijlpark. Acolo, dentistul i-a administrat inițial antibiotice, pentru a-i opri infecția. După câteva zile, însă, femeia a acuzat dureri insuportabile. Mai mult, a început să aibă dificultăți la respirat. În scurt timp, pe gât, sub bărbie, i-a apărut o pată negricioasă.



Văzând că starea sa de sănătate se agravează de la o oră la alta, soțul femeii a decis să o ducă la alt dentist, în Vereeniging. Acolo, medicul i-a spus că "ceva clar nu este în regulă".



După câteva analize, i-a pus și diagnosticul tulburător: Madelein suferea de o boală extrem de gravă, fasciită necrozantă, o afecțiune mortală, cauzată de o bacterie extrem de periculoasă, cunoscută și sub denumirea de "boala care devorează carnea". Aceasta afectează țesuturile moi și, ulterior, cuprinde întreg corpul.



Boala este extrem de rară, și, netratată, este mortală.



În primă fază, medicii i-au înlăturat femeii porțiunea afectată, pentru a împiedica boala să-i macine organele vitale. Pe Madelein o așteaptă, însă, mai multe operații estetice extrem de complicate, prin care să i se refacă pielea de pe gât și de pe bărbie, zone grav afectate.



Cel mai probabil, spun medicii, bacteria i-a fost transmisă de un gândac care i-a intrat femeii sub piele, printr-o zgârietură.

