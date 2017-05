Cozmin Guşă: Suntem campionul negativ absolut al distrugerii unei ţări

Emisiunea Realitatea Românească a abordat, sâmbătă seară, subiectul distrugerii industriei româneşti. Octavian Hoandră a căutat răspunsul la întrebarea "Cine a pus economia noastră pe butuci?".

Răspunsul consultantului politic Cozmin Guşă este unul cât se poate de clar şi concis: "Noi am participat pasivi sau activi... activi, prin vot, la asta mă refer, la devalizarea patrimoniului naţional şi la această desindustrializare". Guşă a dezvoltat ideea prin care "suntem campionul negativ absolut al distrugerii unei ţări".

"Pe baza războaielor subterane care s-au dus împotriva economiei româneşti, noi, practic, am participat pasivi sau activi... activi, prin vot, la asta mă refer, la devalizarea patrimoniului naţional şi la această desindustrializare, care este fără precedent. Eu am curajul s-o spun, am nevoie de mai mult timp pentru asta, că România este campionul negativ absolut în plan european sigur, nu ştiu dacă şi în plan mondial, al unei decăderi a producţiei, a arsenalului pe care l-am avut la dispoziţie în a implementa strategii de producţie. Toată administrarea României, nu nhumai că a fost complice la nişte planuri externe care ne-au dat cu roţile în sus, dar au şi participat activ. Eu nu l-am auzit niciodată pe Petre Roman să-şi ceară scuze pentru ce a spus, pentru că el este totuşi o peroasă publică în continuare. Nu am văzut procese reale împotriva prim-miniştrilor şi a cabinetelor care au statuat prin legi, votate apoi de Parlament, aproape de fiecare dată nişte privatizări frauduloase, împotriva intereselor statului român", a precizat Cozmin Guşă.

Consultantul politic a amintit preţurile derizorii pentru care au fost vândute unităţile de producţie din România.

"În general, nu am văzut ca cineva să fie responsabil pentru aceste lucruri care s-au întâmplat. Vedeam o cifră, cele circa 7000 de intreprinderi privatizate şi preţul care a fost luat la privatizare. O medie a acestui preţ, după ce scădem cele 2,3 miliarde luate pe Banca Comercială Română, ne arată că fiecare unitate de producţie a fost vândură la un preţ mediu de câteva sute de mii de euro, cât este preţul unei case în municipiile României, pentru că în Bucureşti preţul este mai mare. Deci noi am vândut active de producţie, teren, piaţă, absolut tot pentru nişte sume derizorii. Le-am vândut de multe ori ca să fie închise. Locul pe piaţă a a acestor intreprinderi să fie luat exact de către concurenţi. Ne cuprinde o furie pe care n-o avem cu ce s-o compensăm. Dar, din păcate, am fost cu toţii participanţi activi sau pasivi la asta, pentru că cei care n-au votat sunt vinovaţi că n-au votat, iar cei care am votat prost, suntem vinovaţi că am votat prost, iar cei care n-am activat suntem vinovaţi că n-am mai activat. E de reţinut că suntem campionul negativ absolut al distrugerii unei ţări. N-am văzut şi n-am analizat exemplu mai negativ decât al României în a-şi desfiinţa toată infrastructura de producţie şi toată industria", a încheiat Cozmin Guşă.