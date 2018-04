Cozmin Gușă: "SUA au avut grijă să protejeze obiectivele rusești. Jocul energetic, adevărata miză"

Atacul aliaților SUA, Marea Britanie, Franța asupra unor ținte din Siria a fost unul "minor", față de o magnitudine care era promisă în declarațiile anterioare, consideră consultantul în strategie geopolitică Cozmin Gușă. Atmosfera de război este una mai mult mediatică, spune acesta, iar adevărata miză este noua poziționare geostrategică în jocul energetic.

SUA, Marea Britanie şi Franţa au lansat, sâmbătă dimineaţă, un atac cu rachete de croazieră în Siria, cu scopul declarat de a sancţiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia oraşului Damasc. În replică, Iranul și Rusia susțin că atacul este o violare gravă a legilor internaționale.

Cozmin Gușă este de părere că ceea ce se îmtâmplă acum în Siria este consecința directă a politicii dezastruoase a lui Barack Obama în Orientul Mijlociu, iar evoluția conflictului va depinde foarte mult de mizele interne din fiecare țară beligerantă.

"Consecințele vor exista, dar sunt greu de prevăzut acum. Nici atacul nu a fost ce s-a crezut că va fi. A fost unul minor față de o magnitudine care era promisă. O să vedem în urma statisticilor care vor fi prezentate câte dintre rachete și-au atins ținta și câte au fost interceptate. SUA au avut mare grijă să protejeze orice obiectiv rusesc pentru a nu inflama și mai mult războiul declarațiilor din ultimele săptămâni", a declarat Cozmin Gușă într-o intervenție telefonică la Realitatea TV.

Potrivit acestuia, războiul mediatic este mai puternic în acest moment decât cel din teren, iar atacul aliaților era "inevitabil" în condiții unui context geopolitic complex. Jocul energetic este adevărata miză a conflictului, în ciuda declarațiilor privind drepturile omului sau încălcările democrației, spune Gușă.

"Obama a avut o politică groaznică în Orientul Mijlociu, a diminuat influența SUA în zonă, prezență crucială în jocul geopolitic. Jocul energetic este adevărata miză. Să lăsăm asta cu drepturile omului, Occidentul nu era îngrijorat de drepturile omului câtă vreme le mergea bine în zonă. Politica lui Obama a dus Rusia într-o poziție de dominanță în Siria și la această coaliție Rusia-Iran-Turcia", a explicat consultantul geopolitic.

Deși a fost acuzat de democrații americani că nu a obținut acordul Congresului SUA, Articolul 2 din Constituția SUA îi conferă calități executive în fruntea Armatei, arată Gușă.

"Problemele lui Trump din SUA l-au făcut să prefere această atmosferă de război. Atmosfera de război este mai mult mediatică în SUA și în Occident. În Franța, Macron are o problemă de credibilit foarte mare - și pentru el această lansare de rachete a fost o oportunitate. În Marea Britanie, o dată cu Brexitul, este importantă ralierea la strategia SUA. Este un război al declarațiilor. În concluzie, este o mare criză internațională, războiul rece a fost instalat, iar noi am vorbit la Realitatea TV în premieră despre asta, cu trei ani în urmă. Dacă nu se va avea grijă suficientă, putem avea aici un adevărat cocktail Molotov", a mai spus consultantul politic.

Toți marii lideri implicați în conflictul actual au probleme interne care le-ar putea influența deciziile. Trump are probleme de credibilitate, Putin are problemele economice foarte mari, sunt mizele beligerante israeliano-iraniene, plus Turcia și problemele lui Erdogan.

"Sunt semne că o criză de genul celei din anii 60, criza rachetelor din Cuba, care a durat două săptămâni, s-ar putea apropia. S-au separat în blocuri statele, iar politica lui Obama din zonă este vinovată de asta. Se vede asta și în zona noastră, dinamitată de intenții iliberale cum e cazul Ungariei, deoarece diplomația SUA s-a distanțat de această zonă, acum se văd consecințele", a explicat Cozmin Gușă.

