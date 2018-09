Cozmin Gușă: Da, am vorbit serios despre apariția Partidului Realitatea TV

Cozmin Gușă, patronul și directorul editorial al Realitatea TV, a vorbit pentru Ziua News despre posibilitatea înființării Partidului Realitatea. ”Da, am vorbit serios”, spune Gușă, cu referire la subiectul pe care l-a deschis vineri seară într-o intervenție la ”Realitatea Românească”, în contextul ordonanței pentru insolvență, prin care PSD și Liviu Dragnea urmăresc închiderea Realitatea TV.

”Da, chiar m-am referit la această posibilitate, ca anumiți colegi de-ai mei să candideze în alegerile care vin”, spune Cozmin Gușă. Patronul și directorul editorial al Realitatea TV spune că nu astfel de partid nu ar fi votat doar de către fani, din România sau din diaspora, ci de către toți cei care își doresc libertate de exprimare și nu numai să se mimeze democrația.

”Eu am ieșit din politică după ce statul paralel despre care tot vorbesc Dragnea și ai săi, și din care Dragnea a făcut parte, a blocat Partidul Inițiativa Națională pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, când ne-au dat un scor puțin sub 5%, când mie mi-au înjumătățit scorul la Primărie și așa mai departe. Dar am luptat din 2005 până în 2008 cu acel stat paralel: Băsescu, Maior, Coldea și alții, după cum vedem, și Dragnea, care aveau suficientă putere, în acele momente, ca să blocheze un partid, cunoaștem procedurile, astăzi sunt vizibile. Dacă ar fi fost nevoie de acel partid, Partidul Inițiativa Națională, atunci, bineînțeles că da, astăzi se văd rezultatele, aceiași politicieni decrepiți, necinstiți, fără imaginație, fără patriotism, practic de peste 20 de ani populează scenă, iar astăzi este varianta lor mult mai slabă decât în anii '90, sau din anii 2000.

Da, chiar m-am referit la această posibilitate, ca anumiți colegi de-ai mei să candideze în alegerile care vin, tocmai pentru că oamenii ne blochează mediatic acolo unde vrem noi să acționăm, noi vrem să acționăm în slujba cetățeanului, într-o interacțiune cu politicul, numai că politicul nu mai acceptă această interacțiune, nu dorește să răspundă în fața telespectatorilor și a cetățenilor României referitor la faptele pe care le comit politicienii pe durata mandatului: în campaniile electorale mituiesc presă care se lasă mituită, presa locală a fost distrusă de fapt, și mai trec o campanie tot în detrimentul cetățenilor. Acest partid pe care dacă ar fi să-l numim "Realitatea", nu ar fi votat doar de către fanii noștri care ar fi câteva milioane numai aici, dar și în diaspora, ci ar fi votat, și candidații săi ar fi votați, de către toți cei care își doresc libertate de exprimare și își doresc nu numai să se mimeze democrația ci și să existe un exercițiu democratic în care, repet, politicienii răspund la apelul cetățenilor care fac acest apel prin intermediul mass-media”, spune Gușă pentru Ziua News.

Cum ar arăta platforma program a acestui partid?

”O platformă program... România n-are nevoie de o platformă program la un partid politic, are nevoie ca fiecare partid politic să vină la masă comună cu niște propuneri concrete care nu țin cont de ideologie, dar țin cont de hibele majore pe care România astăzi le suportă și cu care, de fapt, vedem că nu se mai poate descurca o țară care ar putea să aibă mare succes. Pot să spun doar două lucruri pentru care ar putea milita acest partid: o zona de tip proactiv, și anume, libertatea de expresie, atât a jurnaliștilor cât, bineînțeles, și a cetățenilor pe baza de consecință prin intermediul mass media și de aici sigur, diverse programe, de la încurajarea mass-media naționale a televiziunilor naționale care sunt corecte și care nu încasează nimic de la cabliști, dau un exemplu concret, dar pe care cetățenii le urmăresc și care sunt discriminate major de politică guvernamentală de atâția zeci de ani, care este orientată, sigur, în interesul unor multinationale. La capitolul anti, bineînțeles că în acest gen de acțiune publică pe care o putem declanșa cel mai important este o acțiune anti-baroni. Și când mă refer la o anti-baroni, mă refer la o acțiune împotriva tuturor celor agramați, fără școală, dedați devalizarii bugetelor naționale și bugetelor județene, pe care doar jurnaliștii de investigații îi mai aduc din când în când la suprafață, dar ei acolo își călăresc moșiile, trimit pe cine doresc ei în Parlamentul României, sau in Parlamentul European. Practic, originea relelor din politică stă in lipsa de calitate și atitudinea acestor baroni care populează toate partidele și care astăzi au ajuns baroni naționali, dacă îl amintim doar pe Dragnea, dar avem exemple și la alte partide”, spune Gușă.

Va fi Cozmin Gușă liderul partidului?

”Cozmin lider. Nu se pune problema. Eu pot să fiu un lider informal pentru că sunt mai în vârstă, probabil, decât mulți dintre colegii mei care s-ar încumeta la un asemenea joc politic și care mi-au spus de ceva vreme că, într-adevăr, ne mai suportând acest gen de nedreptăți ar vrea să între în arenă și altfel, pentru că vedem doar cu mass-media putem să facem puține lucruri, și doar din când în când, și bineînțeles că asta ne nemulțumește. În schimb, nu există nicio îndoială că pot să-i sprijin pe fiecare dintre ei cu expertiza pe care o am, atât de fost politician, cât și de consultant”, spune Cozmin Gușă.

Ar putea un astfel de partid care vine direct din popor să mai salveze Romania?

”Partid din popor. Da, dar din poporul responsabil, din acel popor plătitor de taxe, nemulțumit că aceste taxe sunt devalizate, nemulțumit de modul habotnic în care se face asistență socială în România, aparent și clar, doar din motive de mită electorală, acel popor ne interesează pe noi și probabil că acel popor, și acea parte din poporul român este interesată de un posibil demers al nostru. În concluzie, ceea ce am spus aseară rămâne în picioare și dacă ei vor să ne gonească de pe televiziune, și vor face tot ce le stă în putere prin complicitatea tuturor, atenție!, pentru că nimeni din opoziție n-a apărat presă liberă, pentru că nu le convine, nici Klaus Iohannis, din păcate, n-a făcut niciun demers, deși ar avea această datorie, și este marea dezamăgire despre care putem vorbi astăzi, mai ales cei care urmăresc Realitatea TV, așa ceva este posibil și necesar, repet, în condițiile în care nu ne lasă să ne desfășurăm activitatea corespunzător în zona mass-media, putem să luăm în calcul și luăm în calcul să intrăm în arena politică și nu e vorba aici doar de oameni de la Realitatea ci de un proiect care se poate dezvolta foarte ușor. Și mai spun un lucru: eu în calitate de șef de campanie sau de consultant politic n-am pierdut nicio campanie până în acest moment în peste zece ani de activitate, paisprezece chiar, în această zona, nici în România, nici în Moldova, nici în alte țări, inclusiv de pe alte continente unde am condus campanii electorale. Așa că sunt bine pregătit pentru a coordona o astfel de mișcare care să se opună acestor excese habotnice din partea unor refuzați, unor repetenți, după cum am spus și în intervenția din emisiunea lui Tavi Hoandră”, asigură Gușă.

Consultantul politic Cozmin Guşă a vorbit, vineri, la Realitatea TV, despre Legea insolvenţei care a fost dată pentru a închide Realitatea TV. "Realitatea TV nu va muri. Nu lăsăm România să fie batjocorită", a spus acesta.

”Realitatea TV este asaltată, de săptămâna viitoare vor face gesturi disperate şi ilegale ca să încerce să închidă emisia noastră, dar nu vor putea să facă asta, doar dacă statul a murit în întregime, doar dacă domnul Iohannis crede că atrbuţiile şi obligaţiile sale nu includ şi libertatea de exprimare, numai dacă instituţiile statului sunt dornice de negocieri subterane încât să permite acest gen de excese", a spus Gușă.

"Şi în acest caz, tot o să existăm. Simpatizanţii sau fanii noştri nu trebuie să fie atât de supăraţi, pot să fie uşor mâhniţi că suntem victima acestui gen de atacuri, dar ne vom descurca prin diferite proceduri pentru că nu sunt ei atât de tari pe cât se arată şi noi nu nu suntem lipsiţi de imaginaţie să nu avem soluţii de toate culorile. Putem să existăm în continuare pe televiziune, pe internet, putem să existăm în continuare dacă mă enervează foarte tare şi în politică. Avem destui colegi de ai noştri care s-ar califica pentru aceste alegeri. Partidul Realitatea TV este unul foarte puternic care poate să treacă cu mult peste aşa-zisa zonă emergentă, cu Dacian Cioloş, care nu a făcut nimic pentru România. Aici e cu România şi dacă e cu România nu plecăm de pe teren. Şi indiferent de zona în care vom acţiona, chiar şi cea politică, pentru că repet, Partidul Realitatea TV este unul mare, vom încerca să nu dezamăgim. Putem să plecăm mulţi dintre noi din ţară şi înseamnă că am rămas în ţară cu un scop. Să nu lăsăm România să fie batjocorită. Şi ăsta este motorul care ne duce pe noi în continuare înainte, nu vrem ca România să fie batjocorită şi asta este esenţa demersului", a detaliat Cozmin Guşă.