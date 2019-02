Scandal în Parlament! Isărescu, lecție de economie pentru PSD-ALDE

Șeful Comisiei de Buget-Finațe din Parlament, Daniel Zamfir, nu-l lasă pe Mugur Isărescu să vorbească. Totuși guvernatorul BNR încearcă să facă educație economică în Comisie.

UPDATE Isărescu a declarat marți, în comisia din Senat, unde este audiat cu privire la ROBOR,că Parlamentul ar putea să intervină prin modificarea legislației, în timp ce Daniel Zamfir i-a reproșat că în urmă cu 10 ani punea presiune pe trezorieri, dar azi se plânge că nu are pârghii.

"Băncile sunt în concurență, nu putem spune folosiți asta. Parlamentul în înțelepciunea sa să modifice OUG 50 să spună să se ia doar mediile. Este echipa tehnică a băncii și ministerului de finanțe", a declarat Muguru Isărescu.

Zamfir: E greu să spuneți cu mâna pe inimă și să garantați că nu s-au întâmplat

Isărescu: De asta sunt acolo.

Zamfir: În 2008, situația vă contrazice discuția dintre trezorierii băncilor, spuneau <>. Asta reieșea. Există în acea investigație o declarație a unui trezorier care spunea: principalul mesaj a lui Cintează, în numele guvernatorului Isărescu, îmi va da avertisment personal, dacă nu scădem ROBOR într-o săptămână. Ce pârghii aveați atunci legale să intervenți și azi nu?

Isărescu: Trebuia să vă uitațu să la cifre. Dv. vorbiți și lucrați cu vorbe.

Zamfir: Investigația Consiliului Concurenței e document oficial.

Cîțu: Domnule președinte nu e document oficial

Isărescu. Chemați-l pe cel de la Consiliul Concurenței. În 2008 a fost premier actualul președinte al Senatului. Atunci a fost o cădere a pieței, mulți bancheri au cheltuit ce aveau în trezorierie, au vândut și titlurile de stat. Cum să nu îl amenințe. Citenză intervine și dacă dobânda ajunge la 4% dar când a ajuns la 200%"

UPDATE Continuă discuțiile contradictorii în Parlament

„Nu ati inteles. Va mai explic o data”, i-a spus Isarescu lui Zamfir. „Nefiind înțeles cu dvs, e normal. Haideți, spuneți”, a replicat senatorul ALDE. „Dati-mi voie sa va explic și cum e cu lichiditatea”, a mai spus Isărescu.

Președintele Senatului, prezent la discuție, l-a întrebat pe șeful BNR dacă există alte modalitati de calculare a ROBOR.

„Ideea de manipulare ROBOR vine de fapt din raspunsuri eronate la aceasta intrebare a dvs. Sunt 3 intrebari si incerc sa raspund cat mai corect. 1 - ROBOR este piata interbancara esentiala pentru aprovizionarea cu lichiditate a economiei, pentru plata salariilor, a pensiilor si pentru echilibrele pe piata valutara. Cotatiile la 3 luni sunt legate de operatiune pe piata valutara, nu sunt manipualari, nu sunt false. 2 - legatura ROBOR cu creditele de consum ale populatiei s-a facut ulterior, ROBOR functioneaza in diferite forme din 1995. 3 - piata functioneaza 8 ore pe zi, fixingul dureaza doar 15 minute. Spunem ca nivelul fixingului este corect pentru ca Romania e una din putinele tari care se bazeaza pe faptul ca fiecare banca este si cumparator si vanzator”, a spus Isărescu.

Tăriceanu a spus că nu contestă dreptul băncilor de a face profit în România, dar nu este de acord să se încerce un profit cât mai mare pe spatele românilor.

„Dle guvernator, eu nu am facut acuzatii. Pe cei din Europa i-a prins cu degetul in clanta. E firesc sa existe aceste preocupari. E cea mai buna formula aceasta cu acest fixing de dimineata de 15 minute? Problema noastra este ca profitul bancilor trebuie sa fie suportate de economie”, a spus liderul ALDE.

„Piata este numai interbancara. ROBOR nu are legatura cu creditul. Acolo se baga bancile, cu mana pe inima, pe cuvantul meu, se bat pana la o sutime. Daca unul pierde, il trage managerul de o ureche. Dobanda maxima la care se poate ajunge este de 3.5% Garantez, nu este nicio manipulare. Sunt manipulari, dar manipulari mediatice. Nu cred că se va ajunge la o formulă mai bună. Dar asta o fac după nas”, a spus Isărescu.

UPDATE Zamfir: I-ați îndemnat pe oameni să ia credite că se vor scumpi. Oamenii au luat credite și peste șapte luni s-au trezit cu ratele dublate sau mai mari. Dumneavoastră știați că o să crească ROBORUL. (...) I-ați îndemnat pe oameni să ia credite (...) Ați zis așa: Luați credite pentru locuințe pentru că la anul s-ar putea scumpi. Adică iau acum că e ieftin

Isărescu: Nu a fost declarația asta

Zamfir: Asta a fost. 18 noiembrie 2015

Isărescu: Fiecare decide să ia sau să nu ia credite. Noi am spus un lucru foarte clar: dobânzile mici sunt de domeniul trecutului. Și aveam toate motivele să spunem acest lucru.

UPDATE Isărescu Acea bancă nu a avut bani și nici certificate de trezorerie, motiv pentru care nu au orimit finațare, iar atunci s-au dus cu dobânzile la 200%.

UPDATE Zamfir Există un raport al Consiliului Concurenței care arată că un trezorier al băncii RBS a rpimit amenințări de la Mircea Cinteză să reducă dobânzile.

UPDATE Isărescu La ROBOR, vă spun cu mâna pe inimă, că băncile se bat până la sutime! Au trezorieri care, dacă pierd, îi dă afară patronul. Nu se pot cartela băncile, pentru că 3,5% este maximul. Nu eistă nicio abatere de la ROBOR, iar astea sunt legate de stabilitatea financiară! S-a luat dobânda la 3 luni, oentru că este mai stabilă. În câteva zile s-a plimbat de la 1,5% la 3,5%. Analizăm această creștere noi la BR. Vrem să dăm la o parte toate problemele legate de suspiciune.

UPDATE Isărescu La costurile finantarii firmelor romanesti, doar o parte din firme pot accesa bani, adică sunt bancabile, asta e motivul scaderii finantarii. Avem o situație paradoxală! Sursele de finantare sunt mai mari decat cei ce accesează finanțări!

BNR a prezentat din 2014 cate 4 rapoarte despre inflație. Luați cuvântările mele fragmentat și cu mare drag vă recomand să vă uitați pe rapoarte. În momentul în care inflatia in Romania era negativa, din cauza reducerii TVA, nu din cauza reducerii cererii. A fost dezinflatie, o crestere economica foarte mare. Așa că, am stabilit dobânda de politică monetara la 1,75 %. Nu a fost din palarie! Efectul reducerii TVA dispare dupa 12 luni, asta a fost motivul interventiei BNR in piata.

Mugur Isărescu a declarat, marți, că nu a ținut artificial dobânda de politică monetară la 1,75%

„Nu am ținut artificial la 1,75% (rata dobânzii de politică monetară - n.red.)”, i-a răspuns Mugur Isărescu, marți, senatorului ALDE Daniel Zamfir, la audierea din Parlament, conform Mediafax.

În plus, Guvernatorul BNR a susținut că a declarat că va crește ROBOR, drept răspuns la o altă întrebare că i-a încurajat pe oameni să ia credite știind că va crește indicele ROBOR.

„Am spus un lucru foarte clar: dobânzile mici sunt de domeniul trecutului”, a continuat Isărescu.

Consecinta a fost ca nu s-a apreciat depreciat moneda națională, nici turbulente la populație nu au fost. Nu poți reveni fără consecințe de la 1,75 la 0,7% iar apoi din nou la 1%. S-a pastrat inflatia. Cauzle au fost creștere salariale exagerate, influențe externe, si cresteri de preturi.

Exista opt ROBOR, iar fiecare are alt nivel de cotatii. La unele se fac operatii zilnic,

UPDATE Noi nu stăm într-un prepeleac. Să vă spun ce e ROBOR

Schimb de replici în comisiile reunite buget şi economică din Senat, acolo unde este audiat Muguru Isărescu, guvernatorul BNR. Senatorul Daniel Zamfir i-a reproşat că nu răspunde la întrebări, ci a venit cu un discurs, în timp ce Isărescu a spus că "nu stăm într-un prepeleac".

UPDATE Schimb de replici cu președintele Comisiei, Daniel Zamfir.

„Cuvântul acesta „înțelegere” v-a rămas foarte pregnant. Eu am libertatea să înțeleg orice, domnule guvernator, pentru că nu sunt printre cei înțeleși cu dvs”, a spus Daniel Zamfir.

Replica lui Mugur Isărescu a venit imediat: „Dvs sunteți un oficial al statului român. Trebuie să înțelegeți realitatea și legile, domnule președinte”.

„Nu se poate să se stabilească o dobândă pe piața interbancară decât între bănci, pentru că ele participă la această finanțare. Deci ROBOR este o dobândă stabilită între bănci. Singura întrebare este următoarea: există riscul ca ROBOR, ca dobândă, să fie de tip cartelar? Și vă spunem - Nu! Acesta este răspunsul. Cu alte cuvinte, la întrebarea - a fost manipulat ROBOR? Categoric nu! În Europa am constatat că este”, a mai spus Isărescu.

ROBOR-ul se plimbă doar între 1,5% și 3,5%, deoarece rata de politică monetară este de 2,5%, iar coridorul simetric este de plus/minus 1% față de aceasta, a subliniat Guvernatorul BNR.

„Dacă se plimbă mai sus sau mai jos, (...) se oprește orice tendință de cartelizare și se absoarbe tendința de lichiditate în exces”, a adăugat Isărescu.

UPDATE Președintele comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir (ALDE) și guvernatorul BNR Mugur Isărescu, au intrat, marți, la audierea pe tema ROBOR din Senat, într-un schimb acid de replici.

Mugur Isărescu îi explică lui Daniel Zamfir diferența dintre înțelegere normală și înțlgre carterală. Nu se poate stabili o dobândă decît cea stabilită între bănci! Înțelegerea nu este cartelară, susține Isărescu!

„Am observat ca in opinia publica este o confuzie, au impresia ca BNR e condusa de o singura persoana, are o conducere colectiva de aceea am venit cu intregul Consiliu de Administratie. Nu ca sa impresionam”, a spus Isărescu, cu trimitere la atacurile lui Zamfir la adresa sa.

Acesta a spus că există o înțelegere între bănci, dar nu de tip cartelar, iar ROBORUL nu poate fi manipulat.

„Înțelegere de tip cartelar. Nu, înțelegerea de tip cartelar este anormală.”, a spus Mugur Isărescu în fața comisiei.

UPDATE Șeful BNR a fost întrerupt de Zamfir în dese rânduri.

„Aici noi punem intrebarile si dvs raspundeti. Noi facem regulile. Dvs sunteti responsabil de politica monetara. Am o rugaminte, nu este conferinta de presa, este o audiere”, a spus senatorul ALDE.

„Ma lasati sa vorbesc?”, a întrebat Isărescu.

„Va las. A fost un lung sir de declaratii contradictorii ale dvs despre ROBOR. Când ati spus adevarul?”, l-a intrebat Zamfir pe guvernatorul BNR.

„În ambele cazuri”, a raspuns Isarescu.

După care acesta a inceput sa prezinte definitia ROBOR.

„ROBOR este un indice al pietei interbancare, formata din banci care au conturi deschise la BNR, sa luam cifra 40. Alimentarea cu lichiditate a trezorieri se afla prin aceasta piata interbancara. BNR nu are niciun cont. Noi ne luam banii tot prin banci”, a spus Isărescu.

După mai multe schimburi de replici, Tăriceanu a intervenit.

„Am o rugaminte, discutia sa se desfasoara eficient si sa ne intelegem. Rog sa avem rabdarea sa ne ascultam unii pe altii, sa nu ne intrerupem”, a spus șeful ALDE și al Senatului.

Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), este audiat marţi, alături de întreg Consiliul de Administraţie al BNR, la audierea de la comisiile Senatului, programată pentru data de 12 februarie. La şedinţă participă şi şeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, deşi nu este membru al comisiilor

„Am primit, în sfârşit, o invitaţie validă”, a afirmat joi Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR, în cadrul briefing-ului de presă, după şedinţa de politică monetară.

Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat, luni, la Parlament, că după audierea de marţi a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, se va lămuri dacă BNR ”a intervenit sau nu să influenţeze ROBOR-ul, dacă BNR a intervenit sau nu să influenţeze cursul valutar”.