Concertele lunii august în Capitală. Ce suprize vor avea iubitorii de muzică

Luna august aduce în Bucureşti două nume mari ale genurilor rap - Snoop Dogg -, respectiv rock - Nightwish, precum şi numeroase festivaluri din cele mai diverse, de la Summer Well, de pe domeniul Ştirbey, la Bucharest GreenSounds.

Nightwish va concerta la complexul Romexpo din Bucureşti pe 17 august, iar show-ul face parte din turneul mondial "Decades" prin care trupa finlandeză sărbătoreşte 20 de ani de activitate. Cea mai de succes trupă de metal nordică, Nightwish va oferi fanilor din România o călătorie prin întreaga discografie a sa.

Rapperul american Snoop Dogg revine în România şi va susţine un concert la Arenele Romane din Bucureşti, pe 29 august. Din 1993, când a devenit celebru, Snoop Dogg a vândut peste 20 de milioane de albume în Statele Unite. Printre hiturile sale se numără "Who Am I (What's My Name)?", "Gin and Juice", "Groupie Luv", "From tha Chuuuch to da Palace", "Beautiful", "Drop It Like It's Hot", "That's That Shit" etc. Snoop Dogg şi-a lansat cel de-al 15-lea material discografic de studio, "Neva Left", în mai 2017, acesta fiind urmat de albumul gospel "Bible of Love", care a apărut pe piaţă în martie anul acesta.

Printre trupele anunţate pentru ediţia din 2018 a festivalului Sumer Well, organizat pe 11 şi 12 august, pe domeniul Ştirbey, se numără Cigarettes After Sex, The Kooks, Rationale, Justice, Kodaline, HMLTD, Bastille, Sofi Tukker, Tom Grennan şi Isaac Gracie. Li se alătură artistele britanice Lady Leshurr şi Little Simz şi trupa românească Subcarpaţi, dar şi Cred Că Sunt Extraterestru, Fraţii Grime, Fantome, Basska, Argatu' şi Moş Martin, Celula de Criză şi Hanu' cu Bragă, pe noua scenă Red Bull Music promisă pentru ediţia de anul acesta a festivalului.

The Hives, UB40 featuring Ali Astro şi Mickey, Ky-Mani Marley, Subcarpaţi Acoustic, Implant pentru Refuz, Coma se numără printre vedetele Bucharest GreenSounds Festival, care va avea loc în perioada 24 - 26 august, în parcul Herăstrău.

Nu în ultimul rând, în ţară, fanii au la dispoziţie festivaluri variate, de la UNTOLD de la Cluj-Napoca la Gărâna Fusion Festival, Rockstadt Extreme Fest de la Râşnov, Cerbul de Aur de la Braşov şi Awake, de pe domeniul Teleki.

Principalele concerte ale lunii august în Bucureşti şi în ţară:

1 august

Nicu Alifantis - Muzeul Naţional al Literaturii Române (19.00)

2 august - 5 august

UNTOLD Festival 2018 - Cluj Arena, Cluj-Napoca

Rockstadt Extreme Fest 2018 - Cetatea Râşnov, Braşov

Out of Doors Fest 2018 - Terasa White Horse Costineşti

3 - 5 august

Gărâna Fusion Festival 2018 - Poiana Lupului de la Garâna

4 august

Antract - Best Of - Quantic Club (20.00)

6 - 12 august

Festival România Salsa Week - Club D'or (Vama Veche)

7 august

Mircea Vintilă - Muzeul Naţional al Literaturii Române (19.00)

9 august

Coma - Expirat Club, (19.00)

Zola Jesus - Club Control (21.00)

10 august - 12 august

Brick Lane Jazz Festival - Parcul Herăstrău

Sunset Festival 2018 - Vama Veche, Constanţa

Summer Well Festival 2018 - Domeniul Ştirbey, Buftea

14 august

Mircea Rusu - Muzeul Naţional al Literaturii Române (19.00)

15 - 21 august

Sunwaves Festival. SW24 – Mamaia

16 august

Kamelot - Quantic Club (18.00)

17 august

Mircea Baniciu - Muzeul Naţional al Literaturii Române (19.00)

Nightwish - 20 de ani - Romexpo (19.00)

17 - 19 august

Gugulan Rock Open Air Festival 2018 - Caransebeş

AWAKE Festival 2018 - Domeniul Teleki, Gorneşti

21 august

Zoia Alecu - Muzeul Naţional al Literaturii Române (19.00)

23 august

byron - Expirat Club (19.00)

24 august

Sarmalele Reci & Timpuri Noi - Quantic Club (19.00)

24 - 26 august

Bucharest GreenSounds Festival - Parcul Herăstrău

25 august

Nightlosers - Quantic Club (19.00)

25 - 26 august

Full Moon Festival 2018 - Arenele Romane (19.00)

26 august

Micul Paris - True Club (20.00)

28 august

Ducu Bertzi şi Irina Furdui - Muzeul Naţional al Literaturii Române (19.00)

29 august

Snoop Dogg - Arenele Romane (20.00)

29 august - 2 septembrie

Cerbul de Aur 2018 - Piaţa Sfatului Braşov

31 august

Luna Amară & Breathelast - Quantic Club (19.00)

Endless Summer 2018 - Parcul Herăstrău

31 august - 2 septembrie

Posada Rock 2018 - Câmpulung Muscel

Sursa