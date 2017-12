FOTO EXPLICATIE: Cine l-a făcut intangibil timp de 14 ani pe "Dumnezeul Lucan"

Celebrul medic Mihai Lucan, acuzat că a devalizat Institutul de Transplant Renal din Cluj-Napoca, ar fi beneficiat de o adevărată reţea de protecţie creată în structurile statului, în care ar fi fost implicaţi funcţionari din administraţie, Ministerul Sănătăţii şi chiar din serviciile secrete. Cel puţin asta susţine Emanuel Ungureanu, cel de la care ar fi pornit "dosarul Lucan". Clujeanul a povestit, într-un interviu pentru adevarul.ro, toate mârşăviile făcute de medic''.

Deşi plângerile penale au fost făcute în urmă cu 15 ani, abia de curând s-a deschis şi un dosar. Actualul deputat USR a povestit că a ajuns la Mihai Lucan în calitate de pacient, cu o colică renală. S-au cunoscut şi medicul i-a propus să colaboreze cu el. Totul a durat până când Emanuel Ungureanu a realizat cu cine are de-a face:



"Colaborarea mea cu Lucan s-a întrerupt când am aflat că face trafic de organe. El îşi crease în presă imaginea unui salvator al unor cazuri disperate ca să poată ascunde mai uşor transplanturile pe care le făcea pe sume uriaşe pentru străini sau pentru pacienţi români dispuşi pe bani să intre în faţă pe listele de aşteptare"



După ce a aflat despre afacerile lui Luncan, actualul deputat USR a încercat luni întregi să afle cum proceda. Astfel, a ieşit la suprafaţă că pacienţii străini erau luaţi de la aeroport şi duşi la un hotel din centrul oraşului, transferaţi la institut unde erau imediat operaţi şi la numai câteva ore duşi înapoi la hotel, unde aveau camere aranjate special pentru a fi îngrijiţi.



Emanuel Ungureanu spune că a trimis nenumărate sesizări la DIICOT, dar răspunsurile nu au venit niciodată. Explicaţia, însă, a fost aflată după mai mulţi ani.



"Lucan conducea atunci filiala APR Cluj, de aici şi o prietenie foarte apropiată de Teodor Meleşcanu, cu protecţia necesară de care avea nevoie în faţa serviciilor secrete, fiind ştiut faptul că Meleşcanu are legături vechi cu structuri specifice ale statului", spune Ungureanu.



Conform procurorilor DIICOT care se ocupă acum dosarul Lucan, grupul infracţional condus de medic ar fi adus Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca un prejudiciu de aproximativ un milion de euro. Mihai Lucan este acum cercetat sub control judiciar.