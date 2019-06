CFR, decizie de ultimă oră în cazul călătorilor care au stat 30 de ore în trenul spre mare

Pasagerii trenurilor plecate, duminica, din Timisoara, cu directia Mangalia, si care au ajuns la destinatie abia in noaptea de luni spre marti nu vor fi despagubiti, a anuntat CFR.

"In prezent, in Romania functioneaza derogarile de la acest regulament si in aceste conditii nu se pot acorda alte despagubiri decat cele prevazute", a declarat Adrian Vlaicu, purtator de cuvant al CFR Calatori.



Acest lucru se intampla pentru ca, in Romania, nu se aplica Regulamentul European 1371 din 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor pe calea ferata, pentru ca tara noastra a obtinut derogari de la acesta, noteaza ziare.com. Conform regulamentului, o tara poate cere derogare de la regulament si aceasta poate fi reinnoita de cel mult doua ori. Romania a cerut derogare in 2009, apoi in 2014, iar la finalul lui 2019 aceasta expira. Ar mai putea sa ceara inca o data derogare, dar din 2024 nu va mai putea.







Cele doua trenuri au plecat din Timisoara duminica, unul la 17:30 si celalalt la 19:30, si au ajuns la destinatie abia in noaptea de luni spre marti.