Cele mai bune remedii pentru buzele crăpate pe timp de iarnă

Buze crapate, senzatii de usturime, greutate in a zambi larg. Iti suna cunoscut? Nu esti singura care are probleme legate de buze crapate. In plus, obiceiul pe care toata lumea il are – lingerea buzelor – agraveaza situatia. Ce e de facut?

Iata in continuare cele mai bune remedii pentru buze crapate, pe timp de iarna.



Exfoliere pentru buze crapate



Exfolierea este foarte importanta, insa sunt de evitat procedeele chimice care pot dauna. Poti incerca, insa, ingrediente naturale precum unul de shea sau uleiul de cocos, in care sa adaugi cristale de zahar brun. Mai poti adauga in “tratament” fructe zdrobite si uleiuri esentiale.



Masca pentru buze crapate



Pentru rezultate uimitoare, incearca aceasta masca de noapte. Ai nevoie de miere organica, unt de cacao, ulei de masline. Amesteca ingredientele pana cand ajung o pasta si aplic-o pe buze inainte de a merge la culcare. Poti sa dormi linistita pentru ca nu iti vei murdari lenjeria.



O alta masca la fel de buna este cea cu castravete. Ia o felie de castravete si tine-o pe buze timp de 5-10 minute. Face minuni pe timp de iarna. Hidratare si vitaminizare in acelasi timp.



Opteaza pentru uleiuri cu comedogenitate mare



Comedogenitatea este o unitate de masura de care multa lume nu stie. Ea masoara abilitatea uleiurilor de a bloca porii. De exemplu, uleiul de cocos are un grad de comedogenitate mare si n-ar trebui sa il aplici pe fata pentru ca va bloca porii, insa va face minuni pe restul corpului, mai ales pe buze.



