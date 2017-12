Cel mai simplu truc pentru o friptură fragedă de porc: Pur şi simplu se topeşte în gură!

Nu avem nevoie de noroc, talent sau experienta in bucatarie pentru a obtine o friptura de porc frageda si suculenta! In schimb, avem nevoie doar de rabdare, deoarece acest tip de mancare demonstreaza cat de important este modul in care este preparata. Pentru ca doar o gatire corecta va face ca preparatul din carne de porc sau de vita sa se topeasca in gura! ecretul celei mai fragede fripturi de porc sau de vita nu are de-a face cu ingredientele folosite si nici cu ustensilele necesare in timpul procesului de preparare.

Exista insa un detaliu care ne ajuta sa gatim carnea astfel incat sa ne bucuram nu numai de un gust desavarsit, ci si de o textura pe masura, scrie Adevarul.ro. Congelarea cauzeaza expandarea si craparea fibrelor musculare, rezultand in sporirea fragezimii carnii, potrivit unui studiu condus de Universitatea Kansas City. Astfel, autorul studiului, cercetatorul John Unruh, sustine ca secretul din spatele unei fripturi fragede este inghetarea prealabila a carnii si apoi dezghetarea acesteia, chiar inaintea prepararii acesteia.

Potrivit specialistilor, inainte de a prepara friptura, pregatiti carnea. Nu puneti carnea din pachet direct in tigaie! In schimb, cel mai bine este sa asezati bucata de carne pe o farfurie si lasati-o acolo timp de 15 minute. Acest lucru va permite proteinei reci sa se obisnuiasca cu temperatura camerei, reducand riscul de a innegri friptura la exterior si de a o usca sau arde, inainte ca interiorul sa fie de asemenea preparat.

Apoi uscati bucata de carne cu ajutorul unor prosoape de hartie. Daca stii si alte trucuri pentru ca preparatul din carne de vita sau porc sa se topeasca in gura te invitam sa ne lasi comentarii cu secretele tale.

Omul de stiinta Susan Eksted a afirmat ca cele mai multe gospodine fac o mare greseala atunci cand pun carnea la decongelat. Conform acesteia, a lasa alimentele in frigider, peste noapte, pentru a se decongela, e total gresit. Dr. Susan pretinde ca, cea mai buna metoda de decongelare a carnii este aceea de o pune in apa rece. In acest fel, carnea se va pastra frageda, apa conducand caldura mai bine decat aerul. “Bucatarii profesionisti stiu asta de foarte mult timp, insa nu vor sa divulge acest secret si astfel omul de rand nu este bine informat, lasand carnea la dezghetat peste noapte, pentru a o avea pregatita a doua zi”, afirma ea.