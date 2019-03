Au găsit abandonată prin Bucureşti maşina primită de Ceauşescu din Iran. Şocant ce era în ea

Fosta maşină a lui Nicolae Ceauşescu, un Khodro Paykan, a fost vândută în 2014 la o licitaţie cu 37.000 de Euro plus taxe, deci peste 40.000 de euro. Galeria Foto.

Acest Khodro Paykan este o masina realizata in Iran la finele anilor '60 cu licenta Hillman, un producator din Anglia. Masina a fost primita in dar de Nicolae Ceausescu in 1974.

Dupa Revolutie a ramas in posesia Statului si in 1994 a fost scoasa la vanzare. Abia prin 1996 s-a vandut si a schimbat mai multe maini private, vreme in care a si facut acest numar de kilometri, scrie 4tuning.ro. Iar in 2014, prin intermediul casei Artmark, a fost vanduta cu 37.000 de Euro la licitatie, dupa 45 de oferte crescatoare.

Imediat dupa licitatie se spunea ca cei care au cumparat masina sunt un cuplu din Iran, colectionari de automobile. Însă în 2017, masina este abandonata in Bucuresti, intr-o stare deloc buna... Cei care au găsit-o au observat cum rugina îşi face loc pe tablă, iar frunzele aproape că au îngropat autoturismul. Pe scurt, maşina este într-o stare jalnică.

Cum arată această maşină abandonată prin Bucureşti, în Galeria Foto.

Citiţi şi: