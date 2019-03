Ceauşescu îi băgase în sperieţi pe americani. De ce autobuzele româneşti erau dotate cu rachete

Nicolae Ceauşescu reuşise să-i sperie foarte tare pe americani, dar şi pe chinezi. Galeria Foto.

Conducătorii acestor popoare credeau că dictatorul român a ordonat dotarea autobuzelor din transportul în comun cu rachete. De fapt, maşinile de la fostul ITB funcţionau pe bază de gaz metan, care era depozitat în acele ţevi de pe plafoane. A fost un experiment al anilor '80, ce n-a dat un randament grozav. Care era raţionamentul? Economie de combustibil, aşa cum îi plăcea lui Ceauşescu. Dar s-a dovedit că această variantă nu este o soluţie viabilă, întrucât autobuzele trebuiau să meargă cu viteză foarte redusă.

Ideea folosirii autobuzelor cu gaz in Romania s-a născut la Târgu-Mureş in anul 1982, prezentarea oficiala facandu-se la Targul International Bucuresti, un an mai tirziu. Primele autobuze cu gaz din Romania au fost TV-urile 20, apoi Roman 112, la Targu Mures.

Cum arată maşinile dotate cu gaz metan, în Galeria Foto.

Citiţi şi: