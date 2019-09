Cazul Dâmbovița. Șeful Poliției Române se contrazice cu Procurorul General

Noul șef al Poliției Române, Liviu Vasilescu, a declarat că la fiecare acțiune a polițiștilor în cazul fetei ucide in Dâmbovița a fost prezent și un procuror. Bogdan Licu susține contrariul și spune că poliția nu a cerut prezența unui procuror în acest caz.

"Luăm toate măsurile necesare în acest caz. Nu am avut semnalări de la autoritățile din Olanda în acest caz. Nu știu de ce nu am fost informați, este problema dânșilor. V-am spus și ieri și am repetat: este în desfășurare ancheta penală și luăm toate ipotezele în lucru", a spus Vasilescu.

Liviu Vasilescu pare să îl contrazică pe Bogdan Licu, care declarase că polițiștii nu au cerut prezența unui procuror. El spune că la toate activitățile au luat parte un procuror.

"La toate activitățile desfășurate în caz a fost prezent un procuror. Din acea noapte a început vizionarea camerelor și s-au luat toate măsurile și s-a controlat mașină cu mașină. S-au mobilizat forțe și au început căutările. În jurul orelor 19:33 s-a efectual apel la 112 iar în șase minute o echipă a ajuns acolo, iar începând cu ora 20 au început să fie prezente forțe de ordine. Au participat la căutări 120 de cadre, la care s-au adăugat încă 80 de polițiști de la Prahova și Argeș plus 100 de oameni de la Jandarmerie", a declarat șeful poliției.