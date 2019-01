Câtă apă trebuie să bei în funcţie de greutatea corporală

Apa este principala componentă a corpului omenesc, organismul nostru fiind constituit în proporție de 55%-78% din apă. Consumul adecvat de apă aduce numeroase beneficii pentru sănătate, în schimbul unui aport nul de calorii, grăsimi, carbohidrați sau zahăr.

Apa are un rol important în reglarea temperaturii, în eliminare deșeurilor din organism ca să nu mai vorbim că reprezintă solventul de baza pentru digestie. Hidratarea corespunzătoare este importantă atât vara, cât și iarna. Apa previne îmbătrânirea prematură, te scapă de kilogramele în plus, are efect energizant, crește rezistența în fața stresului, îmbunătățește randamentul fizic, menține sănătatea tractului digestiv, reduce riscul apariției pietrelor la rinichi, îmbunătățește funcțiile cognitive, menține sănătatea articulațiilor și și a sistemului imunitar.

Iată câtă apă trebuie să bei în funcție de greutatea corporală:

Între 6 și 8 pahare de apă pe zi – de 250 de mililitri – este considerat de specialiști un aport normal. Însă, pentru a afla cantitatea exactă se împarte greutatea corporală – în kilograme – la 32. De exemplu: o persoană de 84 de kilograme are nevoie de 2,6 litri de apă zilnic, în timp ce una de 66 de kilograme de doar 2 litri.

Necesarul poate crește și în funcție de nivelul de activitate zilnică depus și se poate suplimenta din alimente de tipul supelor și al ciorbelor sau băuturi.

Iată câteva sfaturi care te ajută să beneficiezi de efectele miraculoase ale apei:

Este recomandat ca dimineața să bei 1 litru de apă pe parcursul a 30 de minute, la prânz alt litru de apă ar trebui să fie consumat în cam același număr de minute și seara 1 litru de apă să fie băut între ora 17.00-18.00.

Atunci când organismul are destul de multă apă pentru a funcționa optim, fluidele din interior sunt perfect echilibrate. Dacă nu bei suficientă apă, fluidele din interiorul organismului vor intra într-un dezechilibru, ceea ce poate duce la retenția de lichide, creștere neașteptată în greutate și pierderea senzației de sete, scrie bzi.ro.