Care este cel mai mare regret al lui Bill Gates, cel mai bogat om în viață

Cofondator al Microsoft şi cel mai bogat om din lume, Bill Gates, a participat la o sesiune de întrebări pe reţeaua de socializare Reddit, unde a răspuns celor mai diverse curiozităţi ale internauţilor - de la evoluţii în tehnologie şi proiecte filantropice până la regretele sale, obiceiuri de consum şi cumpărături.

Întrebat care este cel mai mare regret din viaţa sa, Bill Gates a răspuns: "Mă simt destul de prost că nu ştiu nicio limbă străină", a răspuns Bill Gates.

"Am învăţat latina şi greaca în liceu şi am luat note de zece şi cred că îmi ajută vocabularul, dar îmi doresc să ştiu franceză sau arabă sau chineză. Sper în continuare să am timp ca să studiez una dintre ele - probabil franceza pentru că e cea mai uşoară. Am folosit Duolingo (n.r.: aplicaţie pentru telefon şi PC cu jocuri educative pentru învăţarea de limbi străine) pentru un timp dar nu m-am ţinut. Mark Zuckerberg a învăţat în mod uimitor mandarina şi a făcut o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu studenţi chinezi - incredibil".