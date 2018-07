Campionatul Mondial de Fotbal 2018 // FRANȚA - CROAȚIA. Echipele probabile, cotele la pariuri

Campionatul Mondial de Fotbal 2018

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 // Franța - Croația, finala Campionatului Mondial de Fotbal 2018, se joacă la ora 18:00, LIVETEXT pe realitatea.net

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 // FINALA CM 2018, Franța - Croația // ECHIPELE PROBABILE

Franța: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez - Pogba, Kante - Mbappe, Griezmann, Matuidi - Giroud

Selecționer: Didier Deschamps

Croația: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Brozovic - Rebic, Modric, Perisic - Mandzukic;

Selecționer: Zlatko Dalic

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 // FINALA CM 2018, Franța - Croația // COTE LA PARIURI

Franța este cotată de către bookmakeri cu prima șansă la cucerirea Cupei Mondiale. Francezii au o cotă de 1.95 să câştige finala Campionatului Mondial de Fotbal 2018 în timpul regulamentar, adică după 90 de minute.

Croaţia e creditată cu 4.90 pentru succesul în finală, în timpul regulamentar, iar remiza este cotată de către bookmakeri cu 3.25.

Dar se poate miza direct pe varianta câştigătoarei trofeului: Franţa - cotă de 1.43, iar Croaţia - 2.65.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 // FINALA CM 2018, Franța - Croația //

Finala Campionatului Mondial 2018 are o însemnătate aparte pentru doi dintre jucătorii care vor evolua pe stadionul Lujniki din Moscova, este vorba despre Kylian Mbappe şi Luka Modric.

Dacă Franţa câştigă, atunci atacantul lui PSG devine favorit să "spargă" dominaţia lui Messi şi Ronaldo, care durează de 10 ani, şi să câştige Balonul de Aur.

La fel şi în cazul mijlocaşului de la Real. În cazul în care Croaţia câştigă Mondialul, Modric devine favorit la distincţia oferită de France Football, conform Mediafax.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 // FINALA CM 2018, Franța - Croația //

SONDAJ realitatea.net // Cu cine ții diseară la finala CM 2018, Franța - Croația? Votează AICI!

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 // FINALA CM 2018, Franța - Croația // Franța, după 12 ani într-o finală de CM

Franța este în finala unui Campionat Mondial de Fotbal după 12 ani. În 2006, finala Campionatului Mondial de Fotbal s-a jucat pe 9 iulie, pe Stadionul Olimpic din Berlin. Atunci, Italia a bătut Franța la penalty-uri, după ce meciul s-a terminat 1-1 în prelungiri. Zinedine Zidane a fost eliminat la acel joc, după ce l-a lovit cu capul în piept pe italianul Marco Materazzi.

În 1998, Franţa câştiga Campionatul Mondial de Fotbal, după 3-0 cu Brazilia în finală. În semifinale, francezii o eliminau chiar pe Croaţia, la ultimul rezultat mare din istoria naţionalei.

Croaţii sunt pentru prima dată într-o finală de Campionat Mondial.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 // FINALA CM 2018, Franța - Croația // Declarații înaintea finalei CM 2018

"Acum nu mai există presiune, iar eu nu voi adăuga presiune înainte de o astfel de întâlnire. Este, pur şi simplu, cel mai important moment din viaţa fiecăruia dintre noi. Suntem gata să acceptăm înfrângerea cu demnitate dacă aşa va fi, dar vom reprezenta ţara noastră în modul cel mai demn. Dacă nu vom câştiga, vom felicita adversarul. Dacă vom câştiga, atunci vom fi cei mai mândri. Suntem aici să ne bucurăm", a declarat Zlatko Dalic, selecţionerul Croaţiei.

"E o onoare să jucăm un asemenea meci. Nu e nimic mai frumos decât să joci o finală de Mondial. Suntem pregătiţi, am făcut totul cât am putut de bine. Trebuie să rămânem calmi, trebuie să avem încredere şi să ne concentrăm. Croaţia are fotbalişti cu experienţă, joacă împreună de mult timp. Nu suntem euforici, suntem cu toţii satisfăcuţi că am ajuns aici, dar nu s-a terminat. E cel mai important joc al anului pentru noi!", a spus şi Didier Deschamps, antrenorul Franţei.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 // FINALA CM 2018, Franța - Croația // Cine arbitrează finala Campionatului Mondial

Finala Campionatului Mondial de Fotbal 2018, Franța - Croația, va fi arbitrată de argentinianul Nestor Pitana.

Pitana (43 ani) a condus şi partida de deschidere a Campionatului Mondial de Fotbal 2018, Rusia - Arabia Saudită 5-0.

Argentinianul va fi ajutat la cele două linii de compatrioţii săi Hernan Maidana şi Juan Pablo Belatti, în timp ce al patrulea arbitru va fi olandezul Bjorn Kuipers.

Asistent de rezervă la finala Campionatului Mondial de Fotbal 2018 a fost desemnat un alt olandez, Erwin Zeinstra.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 // FINALA CM 2018, Franța - Croația // Va fi nebunie la Paris. 100.000 de oameni la Tour Eiffel

Calificarea Franței în finala Campionatului Mondial 2018 a creat o adevărată nebunie în Paris.

Municipalitatea a anunțat că așteaptă aproape 100.000 de oameni să vizioneze în aer liber finala CM 2018, Franta - Croatia, lângă Turnul Eiffel.

În acest scop, primăria din Paris a instalat la Champ de Mars patru ecrane uriaşe, unul de 103 metri pătraţi, altul de 62 de metri pătraţi şi două de câte 50 de metri pătraţi, unde fanii vor putea urmări finala Campionatului Mondial din Rusia, care va începe la ora României 18:00.

Primarul Parisului, Anne Hidalgo, va vedea finala CM 2018 alături de fani la Champ de Mars. Vizitarea Turnului Eiffel este interzisă astăzi, din motive de securitate, iar persoanele care şi-au cumpărat bilet vor primi banii înapoi.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 // FINALA CM 2018, Franța - Croația // Drumul parcurs de Franța până în finala CM 2018

Franța - Australia 2-1

Franța - Peru 1-0

Danemarca - Franța 0-0

Franța - Argentina 4-3

Uruguay - Franța 0-2

Franța - Belgia 1-0

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 // FINALA CM 2018, Franța - Croația // Drumul parcurs de Croația până în finala CM 2018

Croația - Nigeria 2-0

Argentina - Croația 0-3

Islanda - Croația 1-2

Croația - Danemarca 1-1 (3-2 după penalty-uri)

Rusia - Croația 2-2 (3-4 după penalty-uri)

Croația - Anglia 2-1 (după prelungiri)

