Cadoul lui Putin. Igor Dodon a revenit la Chișinău într-un avion al Gazprom

Igor Dodon a revenit la Chișinău, după vizita la Moscova, cu o aeronavă a companiei GazProm, deoarece zborul de linie cu care trebuia să călătorească a fost anulat din cauza ceții dense.

Igor Dodon a călătorit de la Moscova la Chișinău cu o aeronavă a companiei Gazprom, notează Deschide.md.

Pe lângă președinte, la bordul navei s-au aflat Prima Doamnă, bașcanul Găgăuziei, Irina Vlah și mai mulți consilieri, membri ai delegației președintelui.

Delegația a venit cu o aeronava Sukoi Superjet 100 din flota compania Gazpromavia.

Șeful statului nu a putut veni în țară cu un avion de linie din cauza ceții dense, care a dus la anularea a zeci de curse pe Aeroportul Internațional Chișinău.

În cadrul briefingului susținut la aeroport, imediat după aterizare, Igor Dodon a ținut să mulțumească conducerii Federației Ruse pentru faptul că i-a pus la dispoziție un avion charter, pentru care nu a plătit niciun leu.

Dodon a refuzat să spună, însă, că avionul care l-a adus acasă face parte din flota companie Gazpromavia.

De altfel, Dodon a avut numai cuvinte de mulțumire pentru Moscova. „Cel mai important rezultat este faptul că Rusia a permis tranzitarea mărfurilor moldovenești pe teritoriul Ucrainei, care a fost interzis prin Decizia Guvernului Federației Ruse din 29 decembrie, 2018. Din 31 ianuarie, produsele moldovenești pot fi exportate pe piața Rusiei tranzitînd teritoriul Ucrainei, ceea ce am convenit anterior cuPreședintele Federației Ruse, Vladimir Putin. De asemenea, săptămâna viitoare, deja în R. Moldova vor ajunge primele 12 KAMAZ-uri, care sînt transmise țării noastre de către Guvernul Federației Ruse pentru a fi distribuite în cele mai mari orașe și centre raionale din Moldova. Totodată, am comunicat că „amnistia migrațională” se desfășoară în regimul planificat, partea rusă își îndeplinește angajamentele asumate privind anularea încălcărilor pe care le-au săvîrșit cetățenii noștri în timpul aflării lor pe teritoriul Rusiei. Am exprimat recunoștință conducerii Rusiei, care a oferit delegației moldovenești un avion pentru revenirea în Republica Moldova. După cum se știe, condițiile meteo nefavorabile au cauzat anularea mai multor curse aeriene, inclusiv a celor dintre Chișinău și Moscova”, a anunțat Igor Dodon.