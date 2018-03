Boala mortală care atacă tot mai multe femei sub 50 de ani

Incidenta in crestere a bolilor cardiovasculare (infarct, accident vascular cerebral etc.) nu mai este o noutate nici pentru populatie, nici pentru lumea medicala. Ceea ce ii ingrijoreaza mai mult pe specialisti este ca vad din ce in ce mai multe femei tinere victime ale bolilor de inima.

Alarmant este si faptul ca riscurile sunt adesea subestimate in cazul femeilor. Ba chiar uneori infarctul trece neobservat pe motiv ca ar fi un simplu „atac de panica”. Simptomele sunt usor de confundat la femei, comparativ cu barbatii, unde durerea puternica in piept este semnul tipic de infarct.



„Infarctul de miocard la femei sub 50 de ani s-a triplat in ultimii 15 ani”, declara prof. Claire Mounier, presedintele Federatiei Franceze de Cardiologie, citata de 20minutes.fr.



In urma cu 10-15 ani, bolile cardiovasculare erau apanajul femeilor de peste 65 de ani. Ele devin acum o amenintare la varste tinere din cauza schimbarii stilului de viata al femeilor. Peste 60% dintre cazurile de infarct la femei sunt cauzate de fumat, potrivit FFC. Riscul de infarct creste mai ales dupa 35 de ani la fumatoarele care utilizeaza anticonceptionale pe baza de estrogen si progesteron. Cat despre obezitate, pe parcursul ultimilor 10 ani, ea a crescut preponderent la femeilor de peste 18-25 de ani.