Bianca Andreescu face minuni în locul lui Halep la Indian Wells

Bianca Andreescu (locul 60 WTA) are un meci de foc miercuri seara cu spaniola Garbine Muguruza (locul 20 WTA) de la ora 22:00. După victoria fără emoții în fața lui Wang, Bianca Andreescu a devenit cea mai tânără jucătoare din sferturile turneului din ultimii 10 ani.

Bianca Andreescu are șansa să urce în premieră în Top 50, după parcursul de excepție din competiția californiană. „Este o nebunie. O nebunie, serios! Trăiesc o experiență incredibilă! Acesta este unul dintre cele mai bune turnee din lume, așa ca sunt foarte, foarte fericită!", a declarat Bianca Andreescu înainte de mciul cu chinezoaica Wang Qiang.

În acest an, Bianca Andreescu a reușit un rezultat remarcabil, după ce a ajuns în ultimul act al turneului de la Auckland (Noua Zeelandă), acolo unde a pierdut meciul cu nemțoaica Julia Goerges, scor 6-2, 5-7, 1-6.

Potrivit site-ului WTA, Bianca Andreescu a reușit să câștige până acum 350.000 de dolari de-a lungul scurtei cariere.

Bianca Andreescu, surpriza acestui început de an, provine din părinți români și a început tenisul la Pitești, dar joacă sub steagul Canadei.

Bianca Andreescu s-a născut în anul 2000 în Canada, acolo unde tatăl ei avea un job, dar a făcut primi păși în tenis în România.

La vârstă de 7 ani, Bianca Andreescu a fost dusă la tenis de părinții ei, la Pitești, unde locuiau împreună cu bunicii. După doi ani petrecuți în România, familia Andreescu a revenit în Canada, iar Bianca Andreescu, a cărei tenismena favorită e Simona Halep, a ajuns în lotul național de tenis al Canadei.

Mama Biancăi Andreescu a dezvăluit că nu s-a gândit niciodată ca fiica ei să reprezinte România, asta pentru că Federația de Tenis din Canada oferă multe beneficii. "Nu ne-am gândit la asta. Dacă sunt niște copii talentați, Federația le oferă mult sprijin. Canadienii sunt foarte organizați în tot ceea ce fac. De asemenea, Canada este o țara multiculturală, deci toți au venit de undeva", a spus mama Biancăi Andreescu.

La juniori, Bianca Andreescu a câștigat două turnee de Grand Șlam, în probă de dublu, alături de Carson Branstine. Cele două s-au impus în 2017 la Australian Open și Roland Garros

wildcard @Bandreescu_ is through to her first @BNPPARIBASOPEN quarterfinal!⁰



Defeats No. 18 seed Wang Qiang 7-5, 6-2 pic.twitter.com/07Pm41DAwa