BAC 2018 Română. GRAV: Utilizatorul ”Milupas” ar fi dezvăluit subiecte pe Reddit, înainte de examen

BAC 2018 cu emoții la Română, însă mai mulți elevi susțin că au știut ce vor primi la subiectul 3 încă de la primele ore ale dimineții, cu aproximativ 6 ore înainte de examen.

Barem BAC Romana 2018. Iată baremele de corectare şi subiectele la Bacalaureat 2018:

Barem BAC Romana 2018. Examenul de bacalaureat naţional 2018

Proba E. a) Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 2

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică

Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

· Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele

precizate explicit în barem.

· Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a

punctajului total obţinut pentru lucrare.

Barem BAC Romana 2018. SUBIECTUL I (50 de puncte)

A. (30 de puncte)

1. indicarea sensului secvenței date (de exemplu: Secvența se referă la organizarea impecabilă

a conţinutului revistei.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea

exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte

2. menționarea a două calități ale revistei (de exemplu: texte inspirat alese; selecția celor mai

frumoase fotografii etc.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea

exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte

3. precizarea atitudinii autorului față de revista Lumea turistică (de exemplu: admiraţie;

apreciere etc.) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text (de exemplu: Priviți

revista: nu vi se pare cu totul excepțională pentru începuturile în care se mențin publicațiile

noastre?) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,

respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte

4. explicarea unui motiv al vizitării unor locuri necunoscute (de exemplu: dorința de a descoperi

singur locurile despre care a citit etc.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de

explicare – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,

respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte

5. prezentarea semnificației secvenței (de exemplu: dorința de a călători; sentimentul ratării etc.):

prezentare adecvată şi nuanţată – 4 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de

prezentare – 1 punct 4 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării,

respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 2 puncte

B. (20 de puncte)

‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct

– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate

2 x 2 puncte = 4 puncte

‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente

enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct

2 x 2 puncte = 4 puncte

‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 puncte; raportarea la experiența personală sau

culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 punct 3 puncte + 1 punct = 4 puncte

‒ formularea unei concluzii pertinente 1 punct

‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial

adecvată – 1 punct 2 puncte

‒ respectarea normelor de exprimare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai multe

greşeli – 0 puncte) 2 puncte

‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 punct;

2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 1 punct

‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de

cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Barem BAC Romana 2018. SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)

Prezentarea rolului notațiilor autorului în fragmentul dat 6 puncte

· prezentare adecvată și nuanțată, prin raportare la fragmentul dat – 6 puncte

· prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 3 puncte

· simpla precizare a rolului notațiilor autorului sau tendință de generalizare – 1 punct

– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1

greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli

de punctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 4 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de

cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Barem BAC Romana 2018. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Conţinut – 18 puncte

– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă,

într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică: precizarea perioadei, a curentului

cultural/literar sau a orientării tematice – 2 puncte; numirea a două trăsături ale perioadei, ale

curentului cultural/literar precizat sau ale orientării tematice: 2 x 1 punct = 2 puncte; evidențierea

celor două trăsături, prin valorificarea textului: 2 x 1 punct = 2 puncte 6 puncte

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat:

· precizarea temei – 2 puncte;

· comentarea oricăror două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic ales –

2 x 2 puncte = 4 puncte (comentare clară şi nuanţată a unei imagini/idei poetice – 2 puncte;

încercare de comentare – 1 punct) 6 puncte

− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de compoziție şi de limbaj semnificative

pentru textul poetic ales 2 x 3 puncte = 6 puncte

· analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru textul poetic – 3 puncte; analiza

fiecărui element ales, cu încercarea de justificare a relevanței acestuia – 2 puncte; abordarea

schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct

Redactare – 12 puncte

− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct

– logica înlănțuirii ideilor 1 punct

– abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte

· relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante

– 3 puncte

· relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial

relevante – 2 puncte

· schematism – 1 punct

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte

− ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte

− punctuaţia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte

− așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de

cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Barem BAC Romana 2018. Examenul de bacalaureat naţional 2018

Proba E. a) Limba şi literatura română BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 2

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic

· Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele

precizate explicit în barem.

· Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a

punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (50 de puncte)

A. (30 de puncte)

1. indicarea sensului secvenței date (de exemplu: Secvența se referă la organizarea impecabilă

a conţinutului revistei.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea

exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte

2. menționarea a două calități ale revistei (de exemplu: texte inspirat alese; selecția celor mai

frumoase fotografii etc.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea

exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte

3. precizarea atitudinii autorului față de revista Lumea turistică (de exemplu: admiraţie;

apreciere etc.) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text (de exemplu: Priviți

revista: nu vi se pare cu totul excepțională pentru începuturile în care se mențin publicațiile

noastre?) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,

respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte

4. explicarea unui motiv al vizitării unor locuri necunoscute (de exemplu: dorința de a descoperi

singur locurile despre care a citit etc.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de

explicare – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,

respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte

5. prezentarea semnificației secvenței (de exemplu: dorința de a călători; sentimentul ratării etc.):

prezentare adecvată şi nuanţată – 4 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de

prezentare – 1 punct 4 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării,

respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 2 puncte

B. (20 de puncte)

‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct

– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate

2 x 2 puncte = 4 puncte

‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente

enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct

2 x 2 puncte = 4 puncte

‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 puncte; raportarea la experiența personală sau

culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 punct 3 puncte + 1 punct = 4 puncte

‒ formularea unei concluzii pertinente 1 punct

‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial

adecvată – 1 punct 2 puncte

‒ respectarea normelor de exprimare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai multe

greşeli – 0 puncte) 2 puncte

‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 punct;

2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 1 punct

‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de

cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)

Prezentarea rolului nota.iilor autorului în fragmentul dat 6 puncte

· prezentare adecvata .i nuan.ata, prin raportare la fragmentul dat – 6 puncte

· prezentare ezitanta, prin raportare la fragmentul dat – 3 puncte

· simpla precizare a rolului nota.iilor autorului sau tendin.a de generalizare – 1 punct

– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlan.uirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1

greseli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe gre.eli – 0 puncte); punctuatia – 1 punct (0–1 greseli

de punctuatie – 1 punct; 2 sau mai multe gre.eli – 0 puncte) 4 puncte

În vederea acordarii punctajului pentru redactare, textul trebuie sa aiba minimum 50 de

cuvinte si sa dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Continut – 18 puncte

– evidentierea a doua trasaturi care fac posibila încadrarea textului poetic studiat într-o perioada,

într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematica: precizarea perioadei, a curentului

cultural/literar sau a orientarii tematice – 2 puncte; numirea a doua trasaturi ale perioadei, ale

curentului cultural/literar precizat sau ale orientarii tematice: 2 x 1 punct = 2 puncte; eviden.ierea

celor doua trasaturi, prin valorificarea textului: 2 x 1 punct = 2 puncte 6 puncte

– comentarea a doua imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat:

· precizarea temei – 2 puncte;

· comentarea oricaror doua imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic ales –

2 x 2 puncte = 4 puncte (comentare clara si nuantata a unei imagini/idei poetice – 2 puncte;

încercare de comentare – 1 punct) 6 puncte

- câte 3 puncte pentru analiza oricaror doua elemente de compozi.ie si de limbaj semnificative

pentru textul poetic ales 2 x 3 puncte = 6 puncte

· analiza fiecarui element ales, justificând relevan.a acestuia pentru textul poetic – 3 puncte; analiza

fiecarui element ales, cu încercarea de justificare a relevan.ei acestuia – 2 puncte; abordarea

schematica, fara justificarea relevan.ei – 1 punct

Redactare – 12 puncte

- existen.a par.ilor componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct

– logica înlan.uirii ideilor 1 punct

– abilitati de analiza si de argumentare 3 puncte

· relatie adecvata între idei, între idei si argumente, formulare de judecati de valoare relevante

– 3 puncte

· relatie partial adecvata între idei, între idei si argumente, formulare de judecati partial

relevante – 2 puncte

· schematism – 1 punct

- utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite temei, claritate a enuntului, varietate a lexicului,

sintaxa adecvata – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte

- ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte

- punctuatia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte

- a.ezarea în pagina, lizibilitatea 1 punct

În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 400 de

cuvinte si sa dezvolte subiectul propus.

”M-am trezit la 5 dimineața ca să învăț Barbu”, spune un utilizator Reddit, iar alții îi mulțumesc unui user pe nume ”Milupas”, care ar fi publicat, în noaptea de 24 spre 25 iunie, faptul că elevii de la real vor primi ceva din opera lui Eminescu, iar cei de la uman ceva din opera lui Lucian Blaga.

Luni, 25 iunie, la proba la română de la Bac 2018, elevii de la real au primit la subiectul 3 un eseu despre particularitățile unui text poetic din Eminescu sau Arghezi, iar cei de la uman un eseu despre arta poetică într-o operă studiată semnată de Lucian Blaga sau Ion Barbu.

”Sa-ti dea Dumnezeu sanatate, /u/milupas”, scrie si alt user, în timp ce altul spune, exprimându-se greșit, ”Din cauza ta iau BAC-ul” (corect ar fi fost ”datorită” - n.r.).

Utilizatorii spun că, pe Reddit sau Whatsapp, au apărut și anii trecuți subiecte înainte de examen. Un utilizator spune că a învățat doar comunismul la istorie, anul trecut, și exact acest subiect a picat la absolvenții de filologie, proba obligatorie a profilului.

”Poate a dat-o la nimereala dar tot l-am pus in pomelnic. Am luat 9.40 la istorie si singurul subiect pe care il stiam era comunismul pentru ca l-am vazut pe robac la 3 dimineata si m-am bagat sa-l invat in seara aia”, spune un utilizator pe nume gxwop.

Cu zile bune înainte de începerea BAC 2018, zeci de utilizatori l-au rugat pe ”Milupas” să publice și subiectele de anul acesta. ”Ba milupas, ai facut un gest frumos 3 ani la rand, fa si acum, nu-i lasa pe astia sa ne strice, ajuta copii care vor pleca la caspuni in strainatate sa nu mai plece te rog io”, a scris unul dintre aceștia.