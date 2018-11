Mesajul lui Avram Iancu după ce a traversat înot Marea Neagră până la Istanbul

Avram Iancu a ajuns la Istanbul

Avram Iancua reușit să ajungă la Istanbul înot, după ce a traversat Marea Neagră fără costum de protecție.

După 60 zile de efort continuu, pe data de 31 octombrie 2018, petroșeneanul Avram Iancu a reușit sa doboare un nou record: a traversat înot Marea Neagră de la Sulina la Istanbul fără costum de protecție.

Astfel, Avram Iancu a continuat fix din locul în care în 2017 a terminat de înotat Dunărea (de la izvoarele din Germania până la vărsarea în Marea Neagră) pentru sărbători aniversarea României într-unul dintre cele mai deosebite moduri.

"A fost o cursă cu multe dificultăți, pe toate planurile. Daca ar fi să le înșir n-aș mai termina. Dar, oricât de multe ar fi fost, acestea pălesc în comparație cu sacrificiul lui Brâncoveanu și al fiilor săi." spune Avram Iancu.

"În acest an unic în care sărbătorim împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire a tuturor românilor, acesta a fost felul meu de a sărbători Centenarul. Totodată am dorit să transmit faptul că în lume există valori care transcend chiar și moartea. Iar România are valori! Pentru că ființa ei este milenară!"

Pentru Avram Iancu această cursă inedită este o continuare a performanțelor dobândite în anii trecuți din punct de vedere sportiv: traversarea Canalului Mânecii și parcurgerea Dunării de la Izvoare la vărsare fără costum de protecție. Originar din Petroșani, Avram este bibliotecar la Biblioteca orașului, dar mereu dorința lui a fost de a demonsta că, indiferent de locul natal și dezvoltarea economică a zonei, visurile persoanale sunt cele mai importante.

"Susținem oamenii care au visuri și pentru care limitele nu există. Oamenii obișnuiți care își propun să atingă un obiectiv și care luptă până și-l îndeplinesc." spune Zoltan Pilecki, Managing Director Studio Moderna Romania. "Anul acesta am decis să îl susținem pe Avram să continue cu reușitele cu care deja ne-a obișnuit și să parcurgă cei 680 km ai Mării Negre pentru a sărbători într-un mod cu totul special centenarul României."

Iar la final de cursă, Avram Iancu a decis ca pe lângă mulțumirile partenerilor și sponsorilor să facă un public un mesaj pentru toți românii: "Vă mulțumesc, vouă, compatrioți, pentru urmarirea deplasării mele și pentru energia ce mi-ați dat-o prin mesajele de încurajare!"