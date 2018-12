Averea lui Țiriac a crescut. Câți bani are acum în conturi

2018 se incheie cu o veste buna pentru Ion Tiriac.

Jurnalistii americani de la Tennis Grand Slam au realizat un top al celor mai bogati tenismeni din istorie, iar romanul este lider detasat. Averea lui Ion Tiriac a crescut pana la 2 miliarde de dolari in acest an si este de departe cel mai bogat tenismen. Americanii puncteaza si ca Tiriac a facut cea mai mare parte a averii dupa retragerea din activitate, scrie sport.ro.



Pe locul 2 in top se afla Roger Federer. Elvetianul are o avere estimata la 450 de milioane de dolari, in timp ce pe locul 3 se afla Serena Williams, cu 180 de milioane de dolari.