Atac terorist la Manchester în seara de Revelion. Atacatorul a strigat "Allah Akbar"

Poliţia britanică antiterorism investighează atacul cu cuţitul din staţia feroviară Victoria din Manchester în cadrul căruia trei persoane, printre care şi un poliţist, au fost rănite în seara de Revelion, a anunţat Greater Manchester Police, citată de Reuters.

Poliţia este însă deschisă şi la alte explicaţii, întrucât nu există informaţii care să sugereze o ameninţare mai amplă, a precizat poliţia din Manchester pe Twitter. Aceasta a precizat că un bărbat se află în custodia poliţiei şi că cei răniţi sunt într-o stare "gravă", dar care nu le ameninţă viaţa.

Atacul cu cuţitul s-a produs în jurul orei locale 20.50.

"Evenimentele din această seară i-au îngrijorat, lucru de înţeles, pe oameni, dar trebuie să subliniez că incidentul nu este în desfăşurare, un bărbat este în custodie şi în prezent nu există informaţii care să sugereze că există o ameninţare mai amplă în acest moment", a precizat comisarul şef adjunct Rob Potts într-un comunicat.

Poliţia a precizat că bărbatul reţinut va fi interogat "sub suspiciunea de tentativă de crimă".

Un martor citat de Reuters din Manchester a declarat că în staţia feroviară, de metrou şi de tramvai se aflau numeroşi poliţişti. Staţia a rămas închisă timp de mai multe ore după incident, deşi situaţia a fost calmă în zonă după atac.

Un producător al BBC care a fost martor al atacului a spus că agresorul avea un cuţit mare de bucătărie şi şi-a legat acţiunile de "bombardamente din alte ţări".

"L-am auzit pe bărbat spunând: 'Atâta timp cât continuaţi să bombardaţi aceste ţări, asta se va întâmpla în continuare'. A fost foarte foarte înfricoşător", a spus producătorul, Sam Clack, pentru BBC 5.

Manchesterul a fost scena unui atac sinucigaş cu bombă în mai 2017, când 22 de oameni au murit în timp ce plecau de la concertul Arianei Grande.

